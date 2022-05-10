快訊

最美風景成絕響！「公主抱」打疫苗阿公過世 孝孫確診難送行

台股開盤再度狂跌近300點！ 跌破16000大關 台積電重挫逾2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《俠盜獵車手VI》新作登場？內部文件曝這一天揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

日前Rockstar Games證實投入製作新款《俠盜獵車手》遊戲作品消息後，相關消息更透露疑似Rockstar Games母公司Take Two內部簡報內容，顯示將在5月12日公布《俠盜獵車手online》更新內容，同時預計會在5月16日正式揭曉《俠盜獵車手VI》新作消息。

而5月16日同時也將公布Take Two新一季財報內容，因此搭配公布《俠盜獵車手VI》新作消息，顯然將能提高投資信心。

目前並沒有太多關於《俠盜獵車手VI》新作內容細節，但有可能採用範圍更大的地圖與更高遊玩自由度，甚至先前也有消息指稱新作將導入人工智慧技術，藉此打造互動更真實的世界。

除了即將公布《俠盜獵車手VI》新作消息，簡報內容更透露《NBA 2K2》將會在今年9月16日銷售，而《四海兄弟》 (Mafia)系列則可能會在明年推出名為《四海兄弟：起源》 (Mafia:Primordial)、定調前傳內容的新作，同時也預期會在手機平台推出《碧血狂殺》系列手機遊戲《碧血狂殺：槍手》 (Red Dead Redemption:Gunslinger)，將在2023年推出。

另外，Take Two也計畫推出《江湖本色三部曲：終極版》 (Max Payne:The Trilogy - The Definitive Edition)，預計在2025年推出，同時也計畫在2024上半年推出《坎巴拉太空計劃2》 (Kerbal Space Program 2)。

但目前Take Two並未透露旗下遊戲最新更新消息，因此預期還是要等官方進一步揭曉而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車手 太空 自由度

延伸閱讀

Steam極度好評《中國式家長》手機版開放註冊 經典中式兒女的成長日記

索中簽安全協議 索羅門總理：我們有睜大眼睛

NBA／鮑威爾傷癒復出 快艇擊退4主力輪休太陽

重出江湖！Remedy宣布與R星合作開發《江湖本色》1、2代重製版

相關新聞

Line這功能多久沒用可顯示性格？ 過來人驚：5年沒用了

社群媒體多元，不少人會使用社群平台聯絡彼此，Line則是國人使用最頻繁的通訊軟體之一。不過有一名網友就指出，他朋友發現常常更換Line頭貼的人都有一個共通點，不少網友看了表示，「是在刷存在感吧？」

Toyz曝每月YouTube流量收入 網：這麼賺還賣毒

網路遊戲人氣實況主Toyz（劉偉健）今日公布自己YouTube頻道收入，每月6位數驚人獲利，讓網友議論「幹嘛還賣大麻」。

《俠盜獵車手VI》新作登場？內部文件曝這一天揭曉

日前Rockstar Games證實投入製作新款《俠盜獵車手》遊戲作品消息後，相關消息更透露疑似Rockstar Games母公司Take Two內部簡報內容，顯示將在5月12日公布《俠盜獵車手online》更新內容，同時預計會在5月16日正式揭曉《俠盜獵車手VI》新作消息。

Google再新增字體 Roboto Flex字型可打造自由樣貌

Google稍早宣布推出可依照需求調整樣貌的Roboto Flex字型，讓使用者能透過12種調整參數打造合乎使用的字型內容。

後悔賣給臉書 WhatsApp前高層怒批：當年誰知它是吐髒錢的科學怪人

WhatsApp 前商務長 Neeraj Arora 痛批：「科技公司做錯事時就要承認。一開始沒人知道 Facebook 會成為吞噬使用者資料，並吐出髒錢的科學怪人。我們也不知道。」

馬斯克再籌71億美元融資 將兼任Twitter臨時執行長

CNBC電視台報導指出，馬斯克（Elon Musk）正式買下Twitter之後，將可能會有短暫數個月時間擔任Twitter臨時執行長，同時在稍早向美國證券交易委員會遞交文件顯示，馬斯克近期已經分別從甲骨文共同創辦人Larry Ellison，以及同為SpaceX投資者身分的資產管理公司Honeycomb Asset Management等獲得71億美元融資金額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。