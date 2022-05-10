《俠盜獵車手VI》新作登場？內部文件曝這一天揭曉
日前Rockstar Games證實投入製作新款《俠盜獵車手》遊戲作品消息後，相關消息更透露疑似Rockstar Games母公司Take Two內部簡報內容，顯示將在5月12日公布《俠盜獵車手online》更新內容，同時預計會在5月16日正式揭曉《俠盜獵車手VI》新作消息。
而5月16日同時也將公布Take Two新一季財報內容，因此搭配公布《俠盜獵車手VI》新作消息，顯然將能提高投資信心。
目前並沒有太多關於《俠盜獵車手VI》新作內容細節，但有可能採用範圍更大的地圖與更高遊玩自由度，甚至先前也有消息指稱新作將導入人工智慧技術，藉此打造互動更真實的世界。
除了即將公布《俠盜獵車手VI》新作消息，簡報內容更透露《NBA 2K2》將會在今年9月16日銷售，而《四海兄弟》 (Mafia)系列則可能會在明年推出名為《四海兄弟：起源》 (Mafia:Primordial)、定調前傳內容的新作，同時也預期會在手機平台推出《碧血狂殺》系列手機遊戲《碧血狂殺：槍手》 (Red Dead Redemption:Gunslinger)，將在2023年推出。
另外，Take Two也計畫推出《江湖本色三部曲：終極版》 (Max Payne:The Trilogy - The Definitive Edition)，預計在2025年推出，同時也計畫在2024上半年推出《坎巴拉太空計劃2》 (Kerbal Space Program 2)。
但目前Take Two並未透露旗下遊戲最新更新消息，因此預期還是要等官方進一步揭曉而定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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