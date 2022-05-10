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Google再新增字體 Roboto Flex字型可打造自由樣貌

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布推出可依照需求調整樣貌的Roboto Flex字型，讓使用者能透過12種調整參數打造合乎使用的字型內容。

雖然加入諸多調整參數，Google表示調整後的字型均可正常在各類文件上呈現，讓設計人員可以不必因為細微差異，導致必須更換整套字型，僅需針對部分細節作微調即可。

此套字型是由Google與位於波士頓的字型設計業者Font Bureau合作打造，除了字型本身大小，還可以調整字母寬幅、斜度、字母直線高度、字母下擺高度、粗細等，而完成調整之後，即可將字型打包下載使用。

至於字型本身採開放字型授權使用模式，只要不涉及單獨銷售字型或超出授權範圍使用模式，均可自由用於各類出版物，例如app、網頁等。不過，目前Roboto Flex字型僅對應英文字母，並未對應其他語言

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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