Toyz曝每月YouTube流量收入 網：這麼賺還賣毒

網路遊戲人氣實況主Toyz（劉偉健）今日公布自己YouTube頻道流量收入，每月6位數驚人獲利，讓網友議論「幹嘛還賣大麻」。

PTT網友以「Toyz公布YT收入 光點閱每個月就38萬元」為題發文指出，YouTuber每1000個觀看可獲利3美金，Toyz的頻道近三個月有1000多萬觀看，「平均每個月光靠點閱就賺了13,000美金 （387,000台幣）這還不算工商捏，好扯哦」。

Toyz發布YouTube影片「公開我的後台收益！YouTuber到底可以靠流量賺多少錢？」，分享自己頻道的廣告收益，甚至利用分析平台網站查閱網紅蔡阿嘎其中一個頻道的近30天有170萬點閱數，粗估對方流量收益147,900元。另外，也查出網紅Joeman近30天點閱數更厲害，高達1170萬點閱數，流量收益1,017,900元。Toyz透露，知名度到一定程度後，其實不太靠流量吃飯，主要是靠業配收入。

網友紛紛對Toyz發表看法「他最近發片速度有夠猛」、「他真的很會想題材ㄚ，就愛搞有得沒得」，還有人說「影片廣告是小錢，他真正賺的是工商」、「不是這樣算的啦，要看影片長短吧」。不過，有人大酸「這麼賺還賣毒，太急了港仔」、「這只是證明了賣毒多賺」。

Toyz曾為電子競技職業選手，獲得《英雄聯盟》2012年世界大賽冠軍，但是去年涉嫌販售大麻菸彈入獄，獲保釋之後又被爆料詐賭，形象直線掉落。

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