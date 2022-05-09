Line這功能多久沒用可顯示性格？ 過來人驚：5年沒用了

社群媒體多元，不少人會使用社群平台聯絡彼此，Line則是國人使用最頻繁的通訊軟體之一。不過有一名網友就指出，他朋友發現常常更換Line頭貼的人都有一個共通點，不少網友看了表示，「是在刷存在感吧？」

原PO在PTT以「大家常換Line頭貼嗎？」為題表示他朋友發現一現象，就是有喜歡的人是Line好友或臉書好友的人，會一天到晚換頭貼、更新生活五四三，他個人覺得的確蠻準的。

網友紛紛留言，「有道理，Line一堆工作上的人，完全沒有動力換」、「有些是自戀刷存在感，一直換頭像給男生點讚」、「從沒換過，因為做生意你不能亂換，有些老人是看照片找人」、「工作分身Line放模糊的風景的或背影或真實臭臉照，萬年就一張，且名稱背景都沒變讓同事廠商以為被封鎖」、「疫情後沒辦法出去玩加上戴口罩難拍照就沒換了，這張已經用了兩年吧嗚嗚嗚」、「覺得準，看過換最頻繁是幾小時換一次，臉書IG和Line同步，我自己是不想引人注意也懶得換啦」、「每次換照片，長輩都要品頭論足一番，後來就不想換了，放風景照」、「五年沒換了吧，科科」。

會定期更新頭貼的網友則認為，「看個性吧，有些低調的根本沒在換」、「常換耶，但純粹想要新鮮感」、「常常換只是因為我想曬我家貓有多可愛」、「如果最近有拍到讚照就會換」、「會換呀，不然拍照片要幹嘛XD，但會取消勾選發到動態消息」。

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