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馬斯克再籌71億美元融資 將兼任Twitter臨時執行長

聯合新聞網 / 楊又肇

CNBC電視台報導指出，馬斯克（Elon Musk）正式買下Twitter之後，將可能會有短暫數個月時間擔任Twitter臨時執行長，同時在稍早向美國證券交易委員會遞交文件顯示，馬斯克近期已經分別從甲骨文共同創辦人Larry Ellison，以及同為SpaceX投資者身分的資產管理公司Honeycomb Asset Management等獲得71億美元融資金額。

在此之前，馬斯克已經透過出售多達440萬股Tesla股票，藉此換取約40億美元現金，而目前顯然也計畫透過籌集足夠融資金額，以便能順利收購Twitter。

從目前情況來看，市場顯然樂見馬斯克收購Twitter，同時看好未來大幅改革後的Twitter未來發展。

另外，市場也預期Twitter共同創辦人Jack Dorsey可能在收購交易完成後回歸，並且再次擔任執行長帶領公司發展。而CNBC電視台的《華爾街直播室》 (Squawk on the Street)主持人David Faber則透露，Elon Musk可能會在短暫數個月時間擔任Twitter臨時執行長。

至於Twitter現任執行長Parag Agrawal則有可能在收購交易完成後離開，但目前並未有進一步消息證實此項傳聞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街 美國 馬斯克 Twitter

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