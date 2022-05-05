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TikTok出新招！選前4%熱門影片直接插播廣告 收益跟創作者對半分

聯合新聞網 / INSIDE
TikTok公佈新廣告模式。 法新社
TikTok公佈新廣告模式。 法新社

TikTok Pulse的收入將分潤50%給被投放的創作者，預計初步開放給10萬追蹤以上的帳號申請，並且於今年6月開放美國廣告主投放。

TikTok在針對廣告主的NewFonts大會上，宣布將推出一種叫做「Tiktok Pulse」的新廣告功能，讓廣告主能夠將廣告投放在前4%熱門的影片前後，並且這也是TikTok第一種將收入分潤給創作者的廣告模式。

TikTok Pulse的收入將分潤50%給被投放的創作者，預計初步開放給10萬追蹤以上的帳號申請，並且於今年6月開放美國廣告主投放，其他市場也會陸續跟上。

去年TikTok剛整合了一站式的Creator Next營利管理工具，讓創作者們可以看到如何收粉絲的虛擬禮物以及打賞。預計TikTok Pulse能再帶進一波更多的創作者。

TikTok的聲明也保證這些創作內容的品質會是「適合投放廣告」的，他們也會導入更多第三方認證與檢驗，並分析影片內容對廣告主品牌形象的影響。不過就像YouTube對於創作內容檢驗是否適合投放廣告，進而影響到創作者的營利收入，因此限制廣告營利的「黃標」機制也為創作者詬病。TikTok的內容是否會為了更符合廣告主標準，而限制了創作內容，也值得觀察。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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