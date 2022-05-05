快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

她怨男友早安問候全靠自動發送 網揭iPhone一設定輕鬆搞定

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶間經常會傳訊息互相問候。此為示意圖。圖片來源／ingimage
情侶間經常會傳訊息互相問候。此為示意圖。圖片來源／ingimage

每天早晚相互問候，是許多情侶間的親密習慣。然而，近日一名女子卻發現，男友每天早上傳來的問候訊息並非出自本人，而是手機自動發送，讓她懷疑男友為了應付她開了外掛程式。她將事情po網後，更有網友揭露，根本無須寫程式，其實靠「一招」就能簡單辦到。

一名女網友在Dcard抒發心情，她分享，平時每天上班前都會收到來自男友的LINE訊息「早安呦」，讓她深感男友用心。但在5月1日勞動節當天，男友明明還在一旁熟睡，她卻仍舊收到這條訊息。她仔細一看才驚覺，每天訊息都是在上午8點20分傳來，原來男友一直以來都是讓手機自動發送訊息。她失落表示，每次自己都認真並儘快回覆訊息，現在卻感覺「好像被耍一樣」。

她接著分析男友行徑，應是因她曾抱怨對方不常問候，就像陌生人一樣，所以男友才會出此下策。此事也令她開始反省自己，勸戒網友們不要用生氣情緒處理感情問題，反而會讓另一半選擇逃避或採用「特殊方法」應付。

豈料該文一出，網友非但沒有譴責原po男友，反倒稱讚這是理工男獨有的浪漫，「其實還蠻可愛的ㄟ，真的是理工男的浪漫」、「為了你寫程式，這男朋友是真愛啊！」。更有網友建議，「下次記得加隨機亂數」、「加1～20分鐘的隨機亂數，還有3%機率不傳」、「可以賣程式了，應該很多人會買」。

不過，隨即有內行人戳破，「他應該不是用寫程式的吧，手機內建有一個app就可以設定了，操作很簡單」、「iPhone 的自動化功能就可以了」、「其實應該只是iOS自動化排程，完全不用寫程式」、「我老公也是用內建的設定每天都6:55準點會發訊息：老婆我愛你」。

據悉，iOS系統內建「捷徑」App，打開後可以在「自動化」頁面，選擇「製作個人自動化操作」，接著點選「特定時間」後「加入動作」，在搜尋框內輸入「LINE」，就可以設定自動傳送的對象和內容，最後再將「執行前先詢問」功能關閉，並點擊「完成」，即能在預設好的時間傳送訊息給某人。不僅如此，想要在特定時間讓鬧鈴響、寄送郵件、開關wifi等諸多功能都能藉此達成。

利用iOS系統內建App「捷徑」，就可設定自動傳訊息給指定對象。圖擷自iPhone
利用iOS系統內建App「捷徑」，就可設定自動傳訊息給指定對象。圖擷自iPhone

情侶 兩性關係 iOS Dcard

延伸閱讀

他翻LINE驚見1好康消失 網曝：上次推免費已是一年前

備受期待iOS 16將於6月發表？ 注意這3款iPhone機型恐不支援

不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查

到底有沒有？YouTube砍掉蘋果iOS版子母畫面 「3日3變」最終回應出爐

相關新聞

她怨男友早安問候全靠自動發送 網揭iPhone一設定輕鬆搞定

每天早晚相互問候，是許多情侶間的親密習慣。然而，近日一名女子卻發現，男友每天早上傳來的問候訊息並非出自本人，而是靠外掛程式發送，令她大失所望。她將事情po網後，更有網友揭露，根本無須寫程式，其實靠「一招」就能簡單辦到。

未來Twitter要收費？ 馬斯克：安啦！只有商業和政府帳號而已

隨著馬斯克（Elon Musk）高調入主推特（Twitter），2.17 億的活躍用戶都在看他的下一步。 隨著馬斯克（Elon Musk）高調入主推特（Twitter），2.17億的活躍用戶都在

《魔獸世界》手機版出來了 《魔獸兵團》動作策略玩法預計下半年推出

在日前發出預告後，暴雪娛樂正式揭曉《魔獸世界》首款手機遊戲，確定以《魔獸兵團》 (Warcraft Arclight Rumble)正式名稱推出新款動作策略遊戲，預計在今年下半年登上Android及iOS平台。

台視訊診療剛起步 觀察日本LINE Doctor線上診療數創新高3亮點

「 LINE Doctor 」服務建立在通訊軟體 LINE 既有的平台上，不需要另行下載 APP 或經由外部連結操作，提供預約掛號、視訊通話診療、批價繳費等服務；處方箋藥物可選擇寄送到患者家中，或是醫療機構傳真處方內容到指定藥局、再由患者或家屬到藥局領藥。

Netflix推薦《間諜家家酒》網路關鍵字帶你看「現象級」動漫3大亮點

說到近期最火紅的熱播動畫，不少動漫迷絕對會異口同聲回答「SPY×FAMILY 間諜家家酒」！這部被譽為動畫版《史密斯任務》的作品，一播出就造成網民暴動，創新的故事題材和具有反差萌的角色設定

拚不過Spotify 臉書這功能未滿1年宣告放棄6月消失

去年6月下旬推出的Facebook Podcast服務，稍早由Meta證實將在6月3日結束，同時從本週開始就不在開放創作者上傳新內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。