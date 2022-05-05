她怨男友早安問候全靠自動發送 網揭iPhone一設定輕鬆搞定

每天早晚相互問候，是許多情侶間的親密習慣。然而，近日一名女子卻發現，男友每天早上傳來的問候訊息並非出自本人，而是手機自動發送，讓她懷疑男友為了應付她開了外掛程式。她將事情po網後，更有網友揭露，根本無須寫程式，其實靠「一招」就能簡單辦到。

一名女網友在Dcard抒發心情，她分享，平時每天上班前都會收到來自男友的LINE訊息「早安呦」，讓她深感男友用心。但在5月1日勞動節當天，男友明明還在一旁熟睡，她卻仍舊收到這條訊息。她仔細一看才驚覺，每天訊息都是在上午8點20分傳來，原來男友一直以來都是讓手機自動發送訊息。她失落表示，每次自己都認真並儘快回覆訊息，現在卻感覺「好像被耍一樣」。

她接著分析男友行徑，應是因她曾抱怨對方不常問候，就像陌生人一樣，所以男友才會出此下策。此事也令她開始反省自己，勸戒網友們不要用生氣情緒處理感情問題，反而會讓另一半選擇逃避或採用「特殊方法」應付。

豈料該文一出，網友非但沒有譴責原po男友，反倒稱讚這是理工男獨有的浪漫，「其實還蠻可愛的ㄟ，真的是理工男的浪漫」、「為了你寫程式，這男朋友是真愛啊！」。更有網友建議，「下次記得加隨機亂數」、「加1～20分鐘的隨機亂數，還有3%機率不傳」、「可以賣程式了，應該很多人會買」。

不過，隨即有內行人戳破，「他應該不是用寫程式的吧，手機內建有一個app就可以設定了，操作很簡單」、「iPhone 的自動化功能就可以了」、「其實應該只是iOS自動化排程，完全不用寫程式」、「我老公也是用內建的設定每天都6:55準點會發訊息：老婆我愛你」。

據悉，iOS系統內建「捷徑」App，打開後可以在「自動化」頁面，選擇「製作個人自動化操作」，接著點選「特定時間」後「加入動作」，在搜尋框內輸入「LINE」，就可以設定自動傳送的對象和內容，最後再將「執行前先詢問」功能關閉，並點擊「完成」，即能在預設好的時間傳送訊息給某人。不僅如此，想要在特定時間讓鬧鈴響、寄送郵件、開關wifi等諸多功能都能藉此達成。

利用iOS系統內建App「捷徑」，就可設定自動傳訊息給指定對象。圖擷自 iPhone

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