未來Twitter要收費？ 馬斯克：安啦！只有商業和政府帳號而已

隨著馬斯克（Elon Musk）高調入主推特（Twitter），2.17 億的活躍用戶都在看他的下一步。

隨著馬斯克（Elon Musk）高調入主推特（Twitter），2.17億的活躍用戶都在看他的下一步。

馬斯克是那種喜歡讓人們不斷猜測的人，而且，他的種種發言或行為，確實也難以讓人捉摸。所以目前很難說 Twitter 的未來走向會發生什麼。

然而，馬斯克在周二（3日）向他的9000萬粉絲發推文時明確表示，他希望讓一般用戶免費使用這項服務，不過也補充說，企業和政府的帳戶可能會產生一些「成本」。

許多人一直想知道，在4月份以430億美元（約1.25兆新台幣）收購Twitter的馬斯克是否會將這個社交平台服務轉向訂閱制模式。

Twitter目前已提供名為Twitter Blue的訂閱制，某些國家／地區的用戶每月收費3美元（約88元新台幣）。Twitter Blue包括例如：撤消推文、書籤文件夾、自定義導航和自定義應用程式圖標等功能。據外媒報導表示，馬斯克有興趣將Twitter Blue的訂閱費用降低到每月2美元（約60元新台幣），不過，目前仍保持在3美元。

馬斯克對 Twitter 的收購仍需得到股東和監管機構的批准，因此還需要幾個月的時間才能最終確定，假設交易成功，也許就能知道馬斯克究竟想做什麼改變。

《本文作者趙正瑋，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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