台視訊診療剛起步 觀察日本LINE Doctor線上診療數創新高3亮點

「 LINE Doctor 」服務建立在通訊軟體 LINE 既有的平台上，不需要另行下載 APP 或經由外部連結操作，提供預約掛號、視訊通話診療、批價繳費等服務；處方箋藥物可選擇寄送到患者家中，或是醫療機構傳真處方內容到指定藥局、再由患者或家屬到藥局領藥。

通訊軟體公司 LINE 株式會社，自 2020 年底啟用線上醫療的「 LINE Doctor 」服務，4 月 25 日發布最新數據顯示，今年 2 月的單月診療件數大幅躍升，較之 2021 年 2 月已成長超過 20 倍。LINE 旗下營運「 LINE Doctor 」的子公司 LINE Health Care 認為，增加主因為發燒患者、疑似新冠肺炎確診、以及花粉症患者的需求大增所致。

「 LINE Doctor 」服務建立在通訊軟體 LINE 既有的平台上，不需要另行下載 APP 或經由外部連結操作，也不需支付平台額外費用。 LINE Doctor 提供預約掛號、視訊通話診療、一直到完成批價繳費等一連串完整服務；處方箋藥物可選擇寄送到患者家中，或是醫療機構傳真處方內容到指定藥局，再由患者或家屬到藥局領藥。

根據 LINE Doctor 官方網頁，截至 2021 年 12 月為止的活躍用戶為 9,000 萬人（同年 11 月日本總人口約 1 億 2544 萬 3 千人、約佔七成人口）。年齡層分佈以 30 代佔 36% 、 40 代佔 31% 的青壯世代為最高。然而，佔比 13% 的 50 代的回診率、高達 31.9%（男性）、38.7%（女性）居冠。 LINE Health Care 推測，由於是在日常就很習慣的 LINE APP 介面上完成流程，因此只要不排斥線上服務，即使是高年齡層也相對容易上手。

（圖／翻攝自LINE公式 press release）

（圖／翻攝自LINE公式 press release）

單月診療件數成長 20 倍以上

日本的新冠疫情迎來第六波擴大感染，適逢季節轉換的花粉症發病時期，居家診療的需求大增。相對來說，線上醫療的候診時間較短、也可避免到院群聚風險。2 月診療件數再創新高。LINE 新聞稿指出，本次日本第六波感染主要是傳染力超強的 Omicron 株，更多是幼兒、家庭內的感染，許多人不便前往醫院之下，可能正是 LINE Doctor 診療件數大幅增加的主因。

實際上以利用科別的比例來看，以診察發燒、疑似 covid-19 症狀、呼吸道症狀等的內科為最多；其次是可診察花粉症、過敏性鼻炎等的耳鼻喉科；第三位為輕度呼吸道症狀與疑似 covid-19 症狀的小兒科。

（圖／翻攝自LINE公式 press release）

初回診比例與案例

雖然回診比例增加更快，但感染擴大的第五波、第六波時，初診比例均有增加。當日掛號佔全體 1/3 ，以發燒（內科）、突發情況（小兒科）最多。預約掛號則以定期回診較多的過敏科、耳鼻喉科等為主。（＊下圖「初診」，排除曾在同院實體就診的案例，以首次使用 LINE Doctor 服務計。）

（圖／翻攝自LINE公式 press release）

參與 LINE Doctor 服務的渡部診所院長、渡部顕醫師表示，「近期增加的使用者，除了發燒症狀等患者之外，還有在居家休養中、發生症狀的親密接觸者。也有曾經看診過，但是症狀未緩解、缺藥、藥不夠等情況也不少。」渡部醫師指出，「本院的動線與空間都有限，如果是發燒症狀的患者來院，也無法進行診療。但是透過 LINE Doctor 可以實際確認臉色、呼吸次數，比起電話可以獲得更多診察資訊」。

渡部醫師認為，正值花粉症時期，原本有些患者想看診卻不敢就醫，但現在順利透過該服務就診者變多了。回診者也相當多，都是感受到方便。「以往來看診的孩子也是，在自己家裡居家醫療時就相當穩定，比起往常可以講述更多，我認為這是線上醫療才有的優勢」。

資安疑慮？

如同過去 LINE 曾發生過的伺服器爭議，儘管 LINE Doctor 服務開發初始， LINE Health Care 宣稱「醫療數據將全數放置於（日本）國內的伺服器」，但該公司去年 3 月在記者會坦承將使用者上傳的圖片（具體來說就是「（健康）保險證」的照片）存放在韓國的資料中心，引發爭議。

由於日本在厚生勞動省訂定的《線上診療指南》當中明定針對防止醫療個資外洩的資安管理，醫師需確認資訊業務提供者所提供的系統是否滿足指南的條件。即使醫師事前確認資安風險，但若平台業者並未提供符合事實的資訊，就可能造成資安風險。

台灣的線上醫療邁出第一步

台灣 covid-19 疫情正邁向社區感染的高峰期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在 4 月 30 日防疫記者會介紹「視訊診療」使用法。可從健保快易通 APP 、或透過健保署網站「查詢」指定視訊診療醫療機構後、撥打電話到院所預約掛號。

與醫師視訊後，再由醫師確認是否需要到院面診、或是直接由醫師開立處方箋後，由親友代為領藥、或確認是否可由藥師配送。

（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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