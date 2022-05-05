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《魔獸世界》手機版出來了 《魔獸兵團》動作策略玩法預計下半年推出

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前發出預告後，暴雪娛樂正式揭曉《魔獸世界》首款手機遊戲，確定以《魔獸兵團》 (Warcraft Arclight Rumble)正式名稱推出新款動作策略遊戲，預計在今年下半年登上Android及iOS平台。

《魔獸兵團》以《魔獸世界》遊戲背景為設定，將由玩家扮演招募《魔獸世界》中英雄或反派角色，建立成自有大軍規模，並且在特定任務中進行謀略戰鬥。

玩家將可蒐集超過60名來自《魔獸世界》的角色，並且透過桌遊般的棋子樣貌呈現，在超過70個關卡的單人遊戲模式，或是透過合作模式與好友一同攻略關卡，甚至可以透過PvP模式與其他玩家對決。

暴雪娛樂預計會在後續開放特定區域玩家參與《魔獸兵團》beta測試，而遊戲預計會在今年下半年正式於Android及iOS平台推出。

另外，暴雪娛樂也透露相比《魔獸世界》是以超過300人規模團隊打造，《魔獸兵團》僅以近100人規模團隊製作，但同時也會整合公司內部資源，藉此讓新款遊戲可以順利推出。

此次遊戲設計靈感則是源自傳統桌遊，暴雪娛樂認為相當適合用於手機等裝置遊玩，並且結合過往《魔獸爭霸》般的策略遊戲設計元素，讓玩家能以策略桌遊般形式體驗此款遊戲，同時也必須顧及戰鬥之外的攻城掠地謀略。

而在遊戲過程中也會設置虛擬貨幣，除了可在遊戲過程中獲得，亦可直接透過真實貨幣購買，同時所有角色等單位亦可透過遊戲中的商店購買，不會透過隨機抽取等方式獲得，因此只要玩家持續由玩遊戲，就可以蒐集所有角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 桌遊

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