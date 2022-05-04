快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

Netflix推薦《間諜家家酒》網路關鍵字帶你看「現象級」動漫3大亮點

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：木棉花國際

文/徐暘甯

說到近期最火紅的熱播動畫，不少動漫迷絕對會異口同聲回答「SPY×FAMILY 間諜家家酒」！這部被譽為動畫版《史密斯任務》的作品，一播出就造成網民暴動，創新的故事題材和具有反差萌的角色設定，加上高規格的製作團隊，讓間諜家家酒的討論度居高不下，更被預測為繼《鬼滅之刃》後的最新「現象級作品」。今天就讓《網路溫度計》帶你一起來看《SPY×FAMILY 間諜家家酒》有哪些吸睛亮點！

image source：FB／Muse Land-TW

漫畫好評嚇嚇叫！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》銷量超越《鬼滅》、《咒術》

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》目前位居《網路溫度計》人氣動漫口碑排行榜第7名，動畫開播僅一個月就累積39,341筆網路聲量，同時登上Netflix排行榜TOP 10，可見它的火熱人氣。

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第7名。

image source：人氣動漫口碑排名(分析區間：2022/02/02~2022/05/02）

要說到間諜家家酒受歡迎的程度，那就不得不提到它的驚人銷售成績了，它在動畫化之前累積發行量就已經突破1,250萬部，超越《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術廻戰》等知名動漫IP，同時也是日本漫畫業界近10年來，首部「動畫未播出、漫畫銷售量就擠進年度排行榜前10名」的超強作品！

image source：木棉花國際

劇情有趣好新鮮　角色人設反差萌

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一推出就廣受歡迎，並攻佔Netflix排行榜，新鮮有趣的劇情功不可沒。故事以國際角力情報戰揭開序幕，描述身為頂級間諜「黃昏」的洛伊德，為了執行任務領養表現上看似普通，實際上卻擁有「讀心術」能力的安妮亞，並陰錯陽差和偽裝成公務員的冷血殺手「睡美人」約兒結婚，三人互相隱瞞真實身分、組成虛假家庭同住一個屋簷下。

image source：木棉花國際

除了劇情新鮮感十足，三位主角的人物設定也各有獨特的反差萌，像是帥氣冷靜的洛伊德，對女兒的無厘頭毫無招架之力；冷血職業殺手約兒其實是個不折不扣的天然呆；還有對於間諜行動超熱衷的安妮亞，各種可愛表情包也是每集必看亮點。刺激緊張的諜報劇情下，暗藏著搞笑輕鬆的家庭喜劇，牢牢抓住觀眾目光，讓人想不入坑都不行。

image source：木棉花國際

聲優陣容超豪華！片尾曲還有音樂才子加持

挾帶好評破表的漫畫銷量，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的動畫版，由曾經製作過《進擊的巨人》、《國王排名》等知名動畫人稱「霸權社」的知名的動畫製作公司Wit Studio，攜手Cloverworks共同負責製作！以卓越質感、同時具備震撼磅礡畫面與精緻細膩畫風的2大日本動畫公司強強聯手，讓網友們在開播前就興奮大喊「這一定是品質保證啊！」

另外，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的主角群配音找來江口拓也、種崎敦美及早見沙織等人演出，片尾曲更由「國民情敵」星野源演唱，超豪華聲優陣容加上音樂才子加持，不只動漫畫面好看，連聲音呈現都很讚！

image source：FB／Muse Land-TW

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》網路關鍵字有哪些？

《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察《SPY×FAMILY 間諜家家酒》近一個月的熱門關鍵字也可以發現，原作「銷量」突出的優秀成績，「有趣」、「可愛」「搞笑」的劇情，以及令人讚嘆的聲優「陣容」「音樂」，也正好綜合了前面3大必看亮點，還沒看過的你別再猶豫了，現在就打開Netflix、巴哈姆特動畫瘋......等串流平台追起來！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為202243日至202252日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『SPY×FAMILY 間諜家家酒』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1  熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


延伸閱讀

口碑 / 《間諜家家酒》動畫熱播中　漫畫單行本封面藏玄機

鬼滅之刃、鏈鋸人、間諜家家酒！十大人氣獲獎漫畫　網讚這本超推

除了花媽你還知道誰？盤點《我們這一家》中的媽媽角色

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



間諜 動畫 鬼滅之刃

延伸閱讀

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡！

《派對咖孔明》疑辱華 動畫車牌讀音像「討厭支那」引發爭議

口碑／《間諜家家酒》動畫熱播中 漫畫單行本封面藏玄機

威廉森鞋款聯名日本動漫 欣喜分享火影忍者作者贈畫

相關新聞

拚不過Spotify 臉書這功能未滿1年宣告放棄6月消失

去年6月下旬推出的Facebook Podcast服務，稍早由Meta證實將在6月3日結束，同時從本週開始就不在開放創作者上傳新內容。

笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時

這真的好意味不明啊！日前有網友分享討論度激增的網站「Pointer Pointer」，唯一功能就是用照片「指著」你游標的位置，其他網友使用後紛紛說「超廢欸好好笑」、「怎麼這麼用心做這種事」。

CNN+服務不到1個月就GG 這數據曝原因

針對上線不到一個月即宣布終止服務的CNN+，美國新聞網站Axios引述數據指出，此項服務提前結束的原因除了本身產品定位、未能吸引足夠訂閱人數，更包含CNN本身估計未來幾年至少要面臨虧損10億美元才能在2025年實現損益平衡，並且從2026年開始獲利，可能擔心在達成此目標之前就難以維持服務營運，因此決定提前關閉。

他翻LINE驚見1好康消失 網曝：上次推免費已是一年前

社群軟體LINE是台灣人最常用的APP之一，LINE設有貼圖、主題等許多功能，每週都還會推出免費貼圖，不過網友發現，過去常有可免費使用90天的「主題」，現在已經沒有了，距離上一次推出免費主題已是2021年2月，現在只能花錢購買。

Netflix推薦《間諜家家酒》網路關鍵字帶你看「現象級」動漫3大亮點

說到近期最火紅的熱播動畫，不少動漫迷絕對會異口同聲回答「SPY×FAMILY 間諜家家酒」！這部被譽為動畫版《史密斯任務》的作品，一播出就造成網民暴動，創新的故事題材和具有反差萌的角色設定

後疫情時代旅遊市場復甦 Google推新版旅遊服務更容易做這件事

在美國境內逐漸從疫情恢復過往生活模式之際，旅遊顯然會是接下來準備復甦產業，而Google稍早宣布更新旗下Google Flights等旅遊相關服務，讓使用者能更方便透過網路方式規劃未來最長半年內的旅遊計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。