Netflix推薦《間諜家家酒》網路關鍵字帶你看「現象級」動漫3大亮點

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文/徐暘甯

說到近期最火紅的熱播動畫，不少動漫迷絕對會異口同聲回答「SPY×FAMILY 間諜家家酒」！這部被譽為動畫版《史密斯任務》的作品，一播出就造成網民暴動，創新的故事題材和具有反差萌的角色設定，加上高規格的製作團隊，讓間諜家家酒的討論度居高不下，更被預測為繼《鬼滅之刃》後的最新「現象級作品」。今天就讓《網路溫度計》帶你一起來看《SPY×FAMILY 間諜家家酒》有哪些吸睛亮點！

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漫畫好評嚇嚇叫！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》銷量超越《鬼滅》、《咒術》

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》目前位居《網路溫度計》人氣動漫口碑排行榜第7名，動畫開播僅一個月就累積39,341筆網路聲量，同時登上Netflix排行榜TOP 10，可見它的火熱人氣。

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第7名。

image source：人氣動漫口碑排名(分析區間：2022/02/02~2022/05/02）

要說到間諜家家酒受歡迎的程度，那就不得不提到它的驚人銷售成績了，它在動畫化之前累積發行量就已經突破1,250萬部，超越《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術廻戰》等知名動漫IP，同時也是日本漫畫業界近10年來，首部「動畫未播出、漫畫銷售量就擠進年度排行榜前10名」的超強作品！

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劇情有趣好新鮮 角色人設反差萌

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一推出就廣受歡迎，並攻佔Netflix排行榜，新鮮有趣的劇情功不可沒。故事以國際角力情報戰揭開序幕，描述身為頂級間諜「黃昏」的洛伊德，為了執行任務領養表現上看似普通，實際上卻擁有「讀心術」能力的安妮亞，並陰錯陽差和偽裝成公務員的冷血殺手「睡美人」約兒結婚，三人互相隱瞞真實身分、組成虛假家庭同住一個屋簷下。

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除了劇情新鮮感十足，三位主角的人物設定也各有獨特的反差萌，像是帥氣冷靜的洛伊德，對女兒的無厘頭毫無招架之力；冷血職業殺手約兒其實是個不折不扣的天然呆；還有對於間諜行動超熱衷的安妮亞，各種可愛表情包也是每集必看亮點。刺激緊張的諜報劇情下，暗藏著搞笑輕鬆的家庭喜劇，牢牢抓住觀眾目光，讓人想不入坑都不行。

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聲優陣容超豪華！片尾曲還有音樂才子加持

挾帶好評破表的漫畫銷量，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的動畫版，由曾經製作過《進擊的巨人》、《國王排名》等知名動畫人稱「霸權社」的知名的動畫製作公司Wit Studio，攜手Cloverworks共同負責製作！以卓越質感、同時具備震撼磅礡畫面與精緻細膩畫風的2大日本動畫公司強強聯手，讓網友們在開播前就興奮大喊「這一定是品質保證啊！」

另外，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的主角群配音找來江口拓也、種崎敦美及早見沙織等人演出，片尾曲更由「國民情敵」星野源演唱，超豪華聲優陣容加上音樂才子加持，不只動漫畫面好看，連聲音呈現都很讚！

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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》網路關鍵字有哪些？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察《SPY×FAMILY 間諜家家酒》近一個月的熱門關鍵字也可以發現，原作「銷量」突出的優秀成績，「有趣」、「可愛」又「搞笑」的劇情，以及令人讚嘆的聲優「陣容」與「音樂」，也正好綜合了前面3大必看亮點，還沒看過的你別再猶豫了，現在就打開Netflix、巴哈姆特動畫瘋......等串流平台追起來！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2022 年 4 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日。

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