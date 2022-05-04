拚不過Spotify 臉書這功能未滿1年宣告放棄6月消失

去年6月下旬推出的Facebook Podcast服務，稍早由Meta證實將在6月3日結束，同時從本週開始就不在開放創作者上傳新內容。

依照彭博新聞報導指出，Meta表示結束Facebook Podcast服務，主要希望能將資源聚焦在更有意義的服務體驗。而除了結束Podcast服務，Meta也將移除先前創作者上傳至Podcast服務的內容，而因應Clubhouse熱潮推出的聲音直播服務Live Audio Room，未來則會併入現有Facebook Live直播功能內。

而此次結束Podcast服務，某種程度也象徵Meta難以在藉由單純聲音內容為基礎的市場與Spotify等服務競爭，而是希望能將更多資源聚焦在目前主力佈局的短影片、直播，以及鎖定更長遠方向的元宇宙應用發展。

事實上，Meta先前加入Podcast市場競爭的腳步相對較晚，加上以聲音為導向的服務本來就不是Facebook平台強項，加上諸如Twitter後續也推出自有以聲音內容為導向的服務Space，因此也讓Facebook Podcast服務面臨更大競爭壓力，因此最後可能在權衡之下，決定放棄以聲音為導向的服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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