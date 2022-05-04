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後疫情時代旅遊市場復甦 Google推新版旅遊服務更容易做這件事

聯合新聞網 / 楊又肇
▲新版Google旅遊服務上線
▲新版Google旅遊服務上線

在美國境內逐漸從疫情恢復過往生活模式之際，旅遊顯然會是接下來準備復甦產業，而Google稍早宣布更新旗下Google Flights等旅遊相關服務，讓使用者能更方便透過網路方式規劃未來最長半年內的旅遊計畫。

在新版Google Flights服務中，Google將讓使用者能追蹤未來3-6個月之間，位於兩地的飛機航班票價，而當航班票價開始走低時，就會透過電子郵件等方式通知使用者，如此一來就不需要隨時緊盯票價浮動變化，可以更容易找到合適價位的機票。

▲利用Google Flights服務尋找最符合預算的機票
▲利用Google Flights服務尋找最符合預算的機票

另外，新版旅遊探索工具也能協助使用者更容易找到旅遊目的地的景點資訊，或是透過地圖指引方式說明預計前往目的地鄰近觀光景點，同時也會標示透過交通工具前往所需時間，以及搭乘飛機最低票價資訊。

▲可以透過探索功能查找所在地點鄰近景點資訊
▲可以透過探索功能查找所在地點鄰近景點資訊

▲透過數據推薦使用者下次可以造訪地點
▲透過數據推薦使用者下次可以造訪地點

▲可以透過地圖導引方式查找不同目的地的觀光景點
▲可以透過地圖導引方式查找不同目的地的觀光景點

住宿部分，目前也能透過旅遊服務尋找當地鄰近的飯店，或是民宿，其中在飯店資訊會清楚標示價格、星等、是否提供早餐或網路等資訊。而在民宿部分也會清楚標示房型、最多可入住人數，或是寵物友善等資訊，此外在住宿資訊也會提供前往鄰近餐廳、景點所需時間，方便使用者考量入住價位之外，同時也能把方便性納入考量。

▲尋找前往目的地的鄰近飯店
▲尋找前往目的地的鄰近飯店

▲除了一般飯店，目前也能透過新版旅遊服務尋找當地民宿
▲除了一般飯店，目前也能透過新版旅遊服務尋找當地民宿

藉由新版旅遊服務，Google將讓使用者能更方便透過一站式規劃，直覺地安排下一趟旅遊行程，並且提前知曉當地氣候狀況，以及當前的防疫措施等資訊。

目前新版旅遊服務資訊也已經開放台灣等地區使用，而數據來源自然是來自與Google合作的第三方業者，其中也包含透過付費廣告加強宣傳的資訊，因此推薦結果建議使用者可以自行多比較，找到適合自己預算與需求更為重要。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

票價 民宿

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