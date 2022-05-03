快訊

加州新冠病例激增30％ 新一波感染浪潮來了嗎？

CNN+服務不到1個月就GG 這數據曝原因

聯合新聞網 / 楊又肇

針對上線不到一個月即宣布終止服務的CNN+，美國新聞網站Axios引述數據指出，此項服務提前結束的原因除了本身產品定位、未能吸引足夠訂閱人數，更包含CNN本身估計未來幾年至少要面臨虧損10億美元才能在2025年實現損益平衡，並且從2026年開始獲利，可能擔心在達成此目標之前就難以維持服務營運，因此決定提前關閉。

實際上，不少市場看法認為CNN推出名為CNN+的服務，實際上存在產品定位重疊問題。在原本構思中，CNN+將提供CNN每日播報內容，以及全新節目與原創內容，甚至也允許使用者選擇播放過往內容，但在既有CNN app依然維持提供使用，同樣可觀看每日播報內容情況下，似乎難以透過全新節目與原創內容吸引使用者訂閱CNN+服務，尤其許多人都已經訂閱Netflix、Disney+等串流影音服務情況下，基本上都會觀望是否訂閱CNN+。

另外，在CNN母公司華納媒體與Discovery合併成新公司，顯然也會讓使用者產生觀望情況，使的CNN+服務上線之後，僅吸引約15萬人訂閱使用，明顯低於CNN原本擬定目標。

▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)
▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)

而從Axios引述數據來看，顯示CNN預期2021年花費1億美元準備CNN+訂閱服務，並且在2022年3月底上線運作，預期將可回收初期花費的1億美元建置成本，但卻會因為內容使用版權費用等支出產生高達4億美元虧損。不過，CNN預期在2023年將可讓營收增加2倍，並且讓虧損縮減為3億美元，同時在2024年讓營收增加至6億美元，同時虧損幅度將減少為2億美元。

訂閱人數方面，CNN原本預期加上全球市場訂閱人數，將可在2024年超過1000萬人，並且在2027年超過2000萬人，而在2030年則預計會接近3000萬人訂閱量，只是這樣的規模相較Netflix、Disney+等服務，明顯有不少差距。

▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)
▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)

在CNN規劃中，預期在2025年可讓CNN+服務營收增加至9億美元，此時將可達成損益平衡，並且從2026年開始獲利，同時預期在2030年實現8億美元獲利目標。

只是在此規劃中，或許存有太多不確定性，尤其在前期面臨高額虧損的風險情況下，或許最終讓CNN決定提前將CNN+服務結束營運，並且依照比例向已經付費訂閱用戶退還已經支付訂閱費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CNN Disney 美國

延伸閱讀

納粹再現？俄軍勝利日彩排 驚見「激似」紅臂章

俄軍掠奪1.5億農業機具 運到車臣才知被遙控鎖住不能用

CNN訪問談俄烏 吳釗燮：北京應從戰事中獲教訓

CNN：外資撤離中國大陸創新高

相關新聞

他翻LINE驚見1好康消失 網曝：上次推免費已是一年前

社群軟體LINE是台灣人最常用的APP之一，LINE設有貼圖、主題等許多功能，每週都還會推出免費貼圖，不過網友發現，過去常有可免費使用90天的「主題」，現在已經沒有了，距離上一次推出免費主題已是2021年2月，現在只能花錢購買。

CNN+服務不到1個月就GG 這數據曝原因

針對上線不到一個月即宣布終止服務的CNN+，美國新聞網站Axios引述數據指出，此項服務提前結束的原因除了本身產品定位、未能吸引足夠訂閱人數，更包含CNN本身估計未來幾年至少要面臨虧損10億美元才能在2025年實現損益平衡，並且從2026年開始獲利，可能擔心在達成此目標之前就難以維持服務營運，因此決定提前關閉。

Instagram Reels短影音功能正式登台 7大創作工具掌握流量密碼

社群短影音熱潮正夯，台灣用戶期待許久的Instagram Reels終於正式登台，透過 Instagram App簡單一...

Nintendo Switch Sports實玩真的累！首場拿No.1別得意 3D苦手玩足球會哭哭

令粉絲期待的體感運動遊戲《Nintendo Switch運動（Nintendo Switch Sports）》在4月29日推出了，遊戲目前收錄6種運動：排球、保齡球、擊劍、網球、羽毛球、足球，而想要網路對戰，記得一定要加入Nintendo Switch Online才能與世界各地玩家對戰。雖然目前皆以手部揮動的體感方式進行遊戲，不過經不少實況主及玩家遊玩後，發現玩起來其實很累！

Bethesda將於5月11日關閉既有遊戲啟動器 遊戲將移轉到Steam平台

在母公司ZeniMax Media由微軟收購後，Bethesda除了遊戲內容與Xbox平台有更深度整合，稍早也確認原本對應PC平台使用的遊戲啟動器 (Launcher)將步入歷史。

成立僅5年！擁4千萬用戶VTuber 事務所彩虹社母公司ANYCOLOR 6月上市

彩虹社運作 VTuber 業務 4 年來，已累積一百餘位的專屬 VTuber 頻道，包含代表性 VTuber 「月ノ美兎」、「葛葉」、「叶」等人。旗下 VTuber 除了 YouTube 頻道經營外，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。