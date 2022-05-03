CNN+服務不到1個月就GG 這數據曝原因

針對上線不到一個月即宣布終止服務的CNN+，美國新聞網站Axios引述數據指出，此項服務提前結束的原因除了本身產品定位、未能吸引足夠訂閱人數，更包含CNN本身估計未來幾年至少要面臨虧損10億美元才能在2025年實現損益平衡，並且從2026年開始獲利，可能擔心在達成此目標之前就難以維持服務營運，因此決定提前關閉。

實際上，不少市場看法認為CNN推出名為CNN+的服務，實際上存在產品定位重疊問題。在原本構思中，CNN+將提供CNN每日播報內容，以及全新節目與原創內容，甚至也允許使用者選擇播放過往內容，但在既有CNN app依然維持提供使用，同樣可觀看每日播報內容情況下，似乎難以透過全新節目與原創內容吸引使用者訂閱CNN+服務，尤其許多人都已經訂閱Netflix、Disney+等串流影音服務情況下，基本上都會觀望是否訂閱CNN+。

另外，在CNN母公司華納媒體與Discovery合併成新公司，顯然也會讓使用者產生觀望情況，使的CNN+服務上線之後，僅吸引約15萬人訂閱使用，明顯低於CNN原本擬定目標。

▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)

而從Axios引述數據來看，顯示CNN預期2021年花費1億美元準備CNN+訂閱服務，並且在2022年3月底上線運作，預期將可回收初期花費的1億美元建置成本，但卻會因為內容使用版權費用等支出產生高達4億美元虧損。不過，CNN預期在2023年將可讓營收增加2倍，並且讓虧損縮減為3億美元，同時在2024年讓營收增加至6億美元，同時虧損幅度將減少為2億美元。

訂閱人數方面，CNN原本預期加上全球市場訂閱人數，將可在2024年超過1000萬人，並且在2027年超過2000萬人，而在2030年則預計會接近3000萬人訂閱量，只是這樣的規模相較Netflix、Disney+等服務，明顯有不少差距。

▲(圖／擷自美國新聞網站Axios)

在CNN規劃中，預期在2025年可讓CNN+服務營收增加至9億美元，此時將可達成損益平衡，並且從2026年開始獲利，同時預期在2030年實現8億美元獲利目標。

只是在此規劃中，或許存有太多不確定性，尤其在前期面臨高額虧損的風險情況下，或許最終讓CNN決定提前將CNN+服務結束營運，並且依照比例向已經付費訂閱用戶退還已經支付訂閱費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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