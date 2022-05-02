他翻LINE驚見1好康消失 網曝：上次推免費已是一年前
社群軟體LINE是台灣人最常用的APP之一，LINE設有貼圖、主題等許多功能，每週都還會推出免費貼圖，不過網友發現，過去常有可免費使用90天的「主題」，現在已經沒有了，距離上一次推出免費主題已是2021年2月，現在只能花錢購買。
有網友在論壇Dcard發文表示，他翻了一下自己的LINE主題，發現以前常常推出可免費使用90天的主題，一查才知道自己下載了這麼多免費主題，包括迪士尼、Hello Kitty、蠟筆小新、純色等主題，樣式非常豐富。他也大嘆「現在都沒有免費的了」。
其他網友則留言「對，已經很久沒有了，上次是2021年2月的新年試用」、「我記得最早期還有限時免費主題無限時的」、「而且也超久沒有主題特惠了」、「之前還有很多活動可以累積點數，現在只能花錢了」、「好懷念以前Line還慶祝米老鼠生日，主題貼圖都50代幣」。
還有人留言「現在原廠封面真的很廢」、「現在都沒有免費主題能適用，看到喜歡的只能慢慢存代幣」、「記得Line取消永久的免費貼圖，是因為已購入的使用者提出抗議的緣故，別的國家好像都還有 」、「不期待免費，來個特價也好」。
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