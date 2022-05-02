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Bethesda將於5月11日關閉既有遊戲啟動器 遊戲將移轉到Steam平台

聯合新聞網 / 楊又肇

在母公司ZeniMax Media由微軟收購後，Bethesda除了遊戲內容與Xbox平台有更深度整合，稍早也確認原本對應PC平台使用的遊戲啟動器 (Launcher)將步入歷史。

而依照Bethesda說明，原本的遊戲啟動器將可繼續使用到今年5月11日，但之後就無法用於由玩遊戲，僅能將玩家帳號等內容移轉到Valve旗下Steam遊戲服務。

包含玩家過去購買的遊戲內容、下載內容、好友清單，以及在遊戲中使用虛擬貨幣、物品等內容，都可順利移轉到Steam服務，但比較困難的反而是遊戲存檔資料，原因在於各個遊戲使用存檔方式不同，例如《毀滅戰士：永恆》等遊戲可以直接透過資料夾複製方式保存遊玩進度，而《異塵餘生76》等遊戲則必須透過特定工具才能移轉存檔資料，甚至像《德軍總部：血氣方剛》更無法移出存檔資料，主要取決遊戲當初設計時採用存檔方式。

隨著關閉現有遊戲啟動器，Bethesda預期將可透過Steam向更多玩家提供遊戲內容，例如《上古卷軸：競技場》、《上古卷軸II：匕首雨》、《重返德軍總部：深入敵後》等遊戲目前都可以在Steam服務平台銷售、下載，甚至Bethesda也已經開始藉由Steam服務平台資源提供《異塵餘生76》公測。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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