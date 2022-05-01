Nintendo Switch Sports實玩真的累！首場拿No.1別得意 3D苦手玩足球會哭哭

令粉絲期待的體感運動遊戲《Nintendo Switch運動（Nintendo Switch Sports）》在4月29日推出了，遊戲目前收錄6種運動：排球、保齡球、擊劍、網球、羽毛球、足球，而想要網路對戰，記得一定要加入Nintendo Switch Online才能與世界各地玩家對戰。雖然目前皆以手部揮動的體感方式進行遊戲，不過經不少實況主及玩家遊玩後，發現玩起來其實很累！

Nintendo Switch Sports使用Joy-Con內建的陀螺儀與感應器來體感操作，分成數位版及盒裝版，盒裝版除了附遊戲卡帶外，還有腿帶因應未來更新使用，任天堂計畫在今年夏天，「足球」項目開放使用腿帶可以在1v1或是4v4的比賽中體感踢球；今年秋天也會免費新增第7項運動「高爾夫」。

網友也眼尖發現，大廳右下角疑似有棒球場的場地，或許未來也有機會再新增棒球項目。

網友眼尖發現，大廳右下角疑似有棒球場的場地，或許未來也有機會再新增棒球項目。（翻攝自YouTube頻道珍奶泰倫）

該遊戲一開始需為自己的角色「捏臉」，隨後可在大廳中挑選自己喜愛的6種運動遊玩，在首次的網路對戰遊戲過程可能會發現「怎麼那麼容易第1名」，據YouTube頻道「珍奶泰倫」表示，每個遊戲項目的第1場通常會跟電腦（AI）對戰，只要玩得不太差的狀況下，幾乎都能第1名，但第2場開始就會對上「真人」，就能感受到這遊戲的殘酷，運動高手真的都在民間。

《Nintendo Switch運動》的排球項目中，也能利用體感，將手舉起來「攔網」，非常有趣！（讀者提供）

想要與其他玩家一同網路對戰，一定要加入Nintendo Switch Online會員才行。透過遊戲勝利可以換取期間限定的服飾，增加可玩性。以網路對戰介紹各個遊戲方法：

▊ 排球

排球只需使用1個Joy-Con，透過體感揮動發球、接球、拖球、殺球，或是把手向上伸的「攔網」等，雖然只需要手部操作，但在遊戲過程可能會不自覺地想要移動腳部達到運動效果。比賽方式為2對2 PK，最先拿到5分者即可獲勝，但若雙方都拿下4分，則展開延長賽並領先2分者才獲勝。

《Nintendo Switch運動》排球項目。（翻攝自Nintendo HK官方YouTube頻道）

▊ 保齡球

握住1支Joy-Con並按住ZR鍵，並用「蘑菇頭」移動左右方向後，像一般打保齡球的方式揮球出去。

該比賽同時會有16個人進行，透過淘汰賽的方式過關斬將，第1回合以16取8的方式晉級下一場；第2回合以8取5的方式晉級準決賽；準決賽則以5取3拚決賽門票，最後剩下3人角逐冠軍，過程當中也會發現高手真的非常多。

《Nintendo Switch運動》保齡球項目。（翻攝自Nintendo HK官方YouTube頻道）

▊ 擊劍

可選擇3種武器：單劍、蓄力劍和雙劍，以雙劍為例，須使用2個Joy-Con才能遊玩，揮劍方法採體感方式進行，在揮動過程可以集氣，到最大值時還能施出「絕招」回旋斬；若要防禦則需按下ZL或ZR鍵，可趁對方防禦被彈開時攻擊。比賽方式為1 VS 1、3戰2勝制，把對方打落水、先贏得2場者獲勝。考驗著耐心及出招時機。

《Nintendo Switch運動》擊劍項目。（讀者提供）

▊ 羽毛球

使用1個Joy-Con，揮動方式就跟一般打羽球相同，想「吊小球」可按ZR鍵，在完美時機時也能殺球喔。比賽為1 VS 1，誰能在遊戲中先取得5分者獲勝，但若雙方都拿下4分，則展開延長賽並領先2分者才獲勝。

《Nintendo Switch運動》羽毛球項目。（翻攝自Nintendo HK官方YouTube頻道）

▊ 網球

網球遊玩方式與羽毛球類似，依揮動方式分成上旋球、下旋球跟高吊球等。雖然玩2 VS 2，但每隊其實都是1個人扮演2個角色，故更需要眼明手快，誰能在遊戲中先取得7分者獲勝，但若雙方都拿下6分，則展開延長賽並領先2分者才獲勝。

《Nintendo Switch運動》網球項目。（翻攝自Nintendo HK官方YouTube頻道）

▊ 足球

據「珍奶泰倫」表示，若原本是「3D苦手」、對於3D空間距離有點難拿捏的人，玩足球會很辛苦！使用2個Joy-Con進行遊戲，透過右邊的Joy-Con踢球，上下左右都會對應方向，若一次向下揮動2個Joy-Con，就能頭頂踢球；左蘑菇頭可行走、右蘑菇頭喬角度，B鍵為跳躍，利用ZL鍵跑步衝刺，但當心會消耗能量條，若消耗完全則需等到能量條回滿才能再次衝刺，因此使用拿捏相當重要。

比賽方式為4 VS 4，在3分鐘內取得最高分者獲勝，若時間到時兩隊同分，則進入延長賽，先射中球門者即獲勝。難度其實頗高，未來還會加入腿帶功能，讓「踢」足球的真實感更高。

《Nintendo Switch運動》足球項目。（翻攝自Nintendo HK官方YouTube頻道）

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