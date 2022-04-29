成立僅5年！擁4千萬用戶VTuber 事務所彩虹社母公司ANYCOLOR 6月上市

彩虹社運作 VTuber 業務 4 年來，已累積一百餘位的專屬 VTuber 頻道，包含代表性 VTuber 「月ノ美兎」、「葛葉」、「叶」等人。旗下 VTuber 除了 YouTube 頻道經營外，也參與廣播劇、動畫主題曲、甚至大型公演等活動。

經營虛擬 YouTuber（ VTuber ）偶像團體的 VTuber 事務所「にじさんじ」（華語圈通稱「彩虹社」），28 日宣布東京證交所已核准該公司於「Growth」（成長）市場正式上市。預定上市日期為 6 月 8 日，估值 446 億日圓。

彩虹社運作 VTuber 業務 4 年來，已累積登錄數 3,900 萬人。目前有一百餘位專屬 VTuber 頻道，包含代表性 VTuber 「月ノ美兎」、百萬訂閱「葛葉」、及「叶」等人。旗下 VTuber 除了 YouTube 頻道經營外，也參與廣播劇、動畫主題曲、甚至大型公演等活動。「葛葉」與多位 VTuber 也與環球音樂簽約成為出道歌手，其中偶像團體 Rain Drops 透過環球發行的作品甚至登上 Oricon 週榜首位。

「ANYCOLOR」於 2017 年以「いちから」（直譯：「從『一』開始」）的公司名稱成立，2018 年開始營運「にじさんじ」VTuber 相關業務。雖然華語圈習慣以「にじ」的同音詞「虹」，稱該事務所為「彩虹社」，但日語圈的網路討論也提出「二次（元）／三次（元）」、「二時／三時」（時間）等意涵。官方並未說明命名由來。

2021 年 5 月，創辦人兼執行長田角陸宣布，經內部投票結果、將公司名稱從「いちから」改為「ANYCOLOR」，取未來娛樂產業「共創」精神，重視個性與多樣性的意涵。也有從「 1 color 」到「 ANYCOLOR 」的寓意。

本次上市，田角陸透過 Twitter 表示，「從學生時代開始至今 5 年，經歷了許許多多的事情。如果不是有大家的提攜我無法走到這一步」。致謝之餘，也說「上市後也會繼續提供『魔法般的新體驗』」。

有關東京證交所整編後新制

東京證交所於 4 月上旬將交易市場重新整編為「主要」、「標準」及「成長」（「Prime」、「Standard」、「Growth」）為 3 種共三個市場。「主要」市場被定位在最高層級市場、用來取代過去的東證 1 部，而過去的「日經平均指數」是由日本經濟新聞社從東證 1 部選出 225 檔股票計算得出，所以日經平均指數實質上不受整編影響。

過去東京證交所編制有東證 1 部、 2 部、高成長新興股票市場、及 JASDAQ 共 4 個交易市場。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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