Instagram Reels短影片服務正式登台 增加創作者更多發表創意平台
日前宣布在全球地區推行Reels短影片服務後，Meta今日 (4/28)也宣布正式在台灣地區啟用Instagram的Reels短影片服務。
在台灣地區提供使用的Reels短影片服務，一樣可讓創作者上傳15秒至60秒的Reels創意短片，藉此分享生活趣味片刻，或是透過精巧的影片發揮創意。
而在台灣地區推出後，除了可讓創作者有更多發揮創意平台，未來也會在Reels加入創造收益機制，讓使用者有更多元獲利管道。
目前Reels創意工具包含以下功能：
• 音訊：從 Instagram 音樂庫選擇音樂，為 Reels 增加趣味
• 長度：選擇15秒、30秒或60秒的長度上限，記錄生活樂趣
• 速度：為整段影片或指定段落加快或放慢速度，豐富視覺效果
• 特效：選擇特效創作 Reels，多段影片可使用不同 AR 濾鏡，為創意加分
• 計時器：開啟後無須長按錄影鍵，釋放雙手讓運鏡更靈活，更盡情表現自我
另外，Meta也同步在台推出「音樂」功能，讓創作者可透過音樂庫收錄歌曲增加內容吸引點擊分享，只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風，當然也可藉由「搜尋」的功能，找到指定的音樂。
同時，在觀看限時動態或Instagram Reels時，也可「儲存」喜愛的音樂，為之後的創作搶先抓住靈感來源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【速報】iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用
▪ 【實用】不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子結束「行李箱流浪記」
▪ 估訂戶再少200萬！1億戶「寄生帳號」惹毛Netflix了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言