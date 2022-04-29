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Instagram Reels短影片服務正式登台 增加創作者更多發表創意平台

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布在全球地區推行Reels短影片服務後，Meta今日 (4/28)也宣布正式在台灣地區啟用Instagram的Reels短影片服務。

在台灣地區提供使用的Reels短影片服務，一樣可讓創作者上傳15秒至60秒的Reels創意短片，藉此分享生活趣味片刻，或是透過精巧的影片發揮創意。

而在台灣地區推出後，除了可讓創作者有更多發揮創意平台，未來也會在Reels加入創造收益機制，讓使用者有更多元獲利管道。

目前Reels創意工具包含以下功能：

• 音訊：從 Instagram 音樂庫選擇音樂，為 Reels 增加趣味

• 長度：選擇15秒、30秒或60秒的長度上限，記錄生活樂趣

• 速度：為整段影片或指定段落加快或放慢速度，豐富視覺效果

• 特效：選擇特效創作 Reels，多段影片可使用不同 AR 濾鏡，為創意加分

• 計時器：開啟後無須長按錄影鍵，釋放雙手讓運鏡更靈活，更盡情表現自我

另外，Meta也同步在台推出「音樂」功能，讓創作者可透過音樂庫收錄歌曲增加內容吸引點擊分享，只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風，當然也可藉由「搜尋」的功能，找到指定的音樂。

同時，在觀看限時動態或Instagram Reels時，也可「儲存」喜愛的音樂，為之後的創作搶先抓住靈感來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram

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