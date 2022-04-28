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快檢查IG！資安公司警告10億用戶 2跡象有問題「被盜還不知道」

聯合新聞網 / 綜合報導
全球Instagram活躍用戶超過10億人，但資安專家警告「觀察到2跡象」恐是帳號被盜取的徵兆。 示意圖／法新社
全球Instagram活躍用戶超過10億人，但資安專家警告「觀察到2跡象」恐是帳號被盜取的徵兆。 示意圖／法新社

Instagram（以下簡稱IG）是時下最流行的社交軟體之一，許多人會將日常生活、照片分享在平台上，全球已有超過10億個活躍帳號，但國外資安公司警告用戶「觀察到2跡象」恐是帳號被盜取的徵兆。

根據外媒《太陽報》報導，芬蘭資安公司F-Secure向10億名IG用戶發出警告，用戶可能被盜帳號了還不知情，「包含用戶的電子郵件地址、電話號碼和照片內容都可能存在風險」。

用戶最容易發現的跡象是「用戶註冊的電話號碼或電子郵件地址是否被竄改？」駭客透過更改用戶聯繫資訊，以阻止用戶收到重要的系統通知，用戶可以在IG設定中檢查這些設定是否被更改過。

再者，如發現在不知情的情況下增加數十個追蹤帳號，或突然傳送大量訊息給其他用戶等異常的帳號活動，都有可能是遭到駭客攻擊。用戶可設定高強度密碼來降低被盜帳號的風險，建議用戶可設定大、小寫字母和特殊字符的組合密碼。

Instagram 資安

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