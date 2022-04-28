聽新聞
test
0:00 / 0:00
快檢查IG！資安公司警告10億用戶 2跡象有問題「被盜還不知道」
Instagram（以下簡稱IG）是時下最流行的社交軟體之一，許多人會將日常生活、照片分享在平台上，全球已有超過10億個活躍帳號，但國外資安公司警告用戶「觀察到2跡象」恐是帳號被盜取的徵兆。
根據外媒《太陽報》報導，芬蘭資安公司F-Secure向10億名IG用戶發出警告，用戶可能被盜帳號了還不知情，「包含用戶的電子郵件地址、電話號碼和照片內容都可能存在風險」。
用戶最容易發現的跡象是「用戶註冊的電話號碼或電子郵件地址是否被竄改？」駭客透過更改用戶聯繫資訊，以阻止用戶收到重要的系統通知，用戶可以在IG設定中檢查這些設定是否被更改過。
再者，如發現在不知情的情況下增加數十個追蹤帳號，或突然傳送大量訊息給其他用戶等異常的帳號活動，都有可能是遭到駭客攻擊。用戶可設定高強度密碼來降低被盜帳號的風險，建議用戶可設定大、小寫字母和特殊字符的組合密碼。
數位夯什麼
▪ 【速報】iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用
▪ 【實用】不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子結束「行李箱流浪記」
▪ 估訂戶再少200萬！1億戶「寄生帳號」惹毛Netflix了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言