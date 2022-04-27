晚間上演臉書大當機？ 網頁版「狂轉圈」害鄉民集體崩潰

Facebook晚間突傳大當機？今（27）日晚間8時許，有網友發現Facebook出現「一直轉圈」的慘況，但此異狀僅限於使用網路版操作，透過手機APP連線卻能如常使用。對此，有專業網友推測問題應不是出在Facebook本身。

這名網友晚上8點50分在PTT發文問到「Facebook網頁版掛掉了？」他表示晚間使用Facebook網頁版就「一直轉圈」，但透過Facebook APP版卻能順暢使用，好奇「有沒有Facebook網頁版掛掉的卦？」

許多注意到此異狀的網友們紛紛留言，「Instagram也當機了，我還以為是我網路有問題」、「瘋狂轉轉轉耶！」，也有人表示Facebook連線狀況「時好時壞」。不過，也有人指出他的連線情況一切正常。

對此，一位專業網友回文推測Facebook突傳連線不穩的原因，「其實不是網頁掛了，應該是中華電信的DNS出問題了，某些網站都沒辦法（連線）上」，由於透過手機APP連線未發現異狀，因此猜測問題是出在電信公司端。

稍早，約莫晚間9點左右，Facebook網頁版連線狀況終於恢復正常。

臉書網頁版27日晚間傳出災情，不少民眾都登不進去。圖／讀者提供

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