Project Q開放測試遊玩 團隊戰鬥競技場模式有望線上對戰

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft稍早公布代號「Project Q」的新遊戲，將以團隊戰鬥競技場遊戲形式呈現。

依照說明，「Project Q」仍處於早期開發階段，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4，以及Xbox Series X|S、Xbox One系列與Windows PC，目前也已經開放測試預先報名。

目前Ubisoft尚未公布「Project Q」具體細節，僅透露將以團隊戰鬥競技場形式遊玩，預期將對應多人線上對戰。

Ubisoft預期會在後續公布更多消息，同時近期也強調旗下遊戲將不會跟上NFT內容應用潮流，避免引發不必要紛爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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