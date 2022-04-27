Project Q開放測試遊玩 團隊戰鬥競技場模式有望線上對戰
Ubisoft稍早公布代號「Project Q」的新遊戲，將以團隊戰鬥競技場遊戲形式呈現。
依照說明，「Project Q」仍處於早期開發階段，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4，以及Xbox Series X|S、Xbox One系列與Windows PC，目前也已經開放測試預先報名。
目前Ubisoft尚未公布「Project Q」具體細節，僅透露將以團隊戰鬥競技場形式遊玩，預期將對應多人線上對戰。
Ubisoft預期會在後續公布更多消息，同時近期也強調旗下遊戲將不會跟上NFT內容應用潮流，避免引發不必要紛爭。
So, we heard you heard... 🤷— Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022
Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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