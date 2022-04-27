Project Q開放測試遊玩 團隊戰鬥競技場模式有望線上對戰

也有不少讓人忍不住想一巴掌打下去的綠茶婊角色。「童年有三婊，風花、米兒、森下遙」相信這句話從小就愛看動漫的人一定都不陌生，除了這三個人，你知道還有哪些動漫角色也是網友們公認的綠茶女嗎？

2022-04-27 11:55