不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
新冠肺炎本土疫情升溫，至昨（24）日已連續10天單日破千例，酒精、口罩及居家快篩試劑仍是家裡必備的防疫物資，不過常常去現場時發現缺貨而白跑一，這時就可利用超商App鎖定數量，或是LINE熱點搜尋相關資訊，相當方便。《聯合新聞網》就帶你操作一次這些App。
▊ 7-11「OPEN POINT」App
1.點選中間輪播的「防疫補給站」。
2.可依據定位鎖定目前位置，觀看鄰近店家的防疫物資（口罩、快篩試劑、酒精、乾洗手及保健品等）貨源狀況。或是透過右下角的「地圖」查詢店家。
7-11「OPEN POINT」App
▊ 全家便利商店「FamilyMart」App
1.點選中間的「地圖趣」→「防疫新生活」。
2.可依定位或選擇上排的區域及種類，查詢鄰近店家的防疫物資，點進去有詳細物品名稱與數量。
全家便利商店「FamilyMart」App
▊ LINE熱點
1.點選LINE右下角的「錢包」→「LINE熱點」。
2.在上方的搜尋列可輸入這3種關鍵字：「公費快篩試劑發放地點」、「COVID-19自費採檢指定院所」、「居家快篩試劑販售地點」，可查出鄰近店家資訊，或點選地圖也可觀看附近店家資訊，包含地址、電話、營業時間。
註1：未有店家防疫用品相關數量，故前往店家前建議撥打電話確認。
註2：或直接點選下面網址，就能一鍵快速搜尋：
★公費快篩試劑發放地點（需掛號經醫師看診評估始可發放）：https://lin.ee/GAchIC3
★COVID-19自費採檢指定院所：https://lin.ee/wUL71Me
★居家快篩試劑販售地點：https://lin.ee/DCsuWhG
3.點選右上角愛心符號，可將店家加入「我的收藏」，以便之後查詢。
LINE App
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