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AR遊戲《Peridot》好好玩 虛擬寵物帶你真實散步接任務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前宣布於特定市場以試營運方式提供遊玩的新款擴增實境遊戲《Peridot》，Niantic資深製作人Ziah Fogel稍早透過公開說明透露此款遊戲具體特色。

其中，《Peridot》是Niantic原創遊戲作品，並且以讓玩家與自創寵物「Peridot」互動的休閒養成擴增實境遊戲為設計，並且強調讓玩家有更深層在世界探險的遊玩體驗，另外也說明所有的「Peridot」都會有不同外觀、個性，並且與其他玩家培育的「Peridot」不同。

而與Niantic已經推出結合地理位置遊玩的遊戲最大差異，《Peridot》將搭載「願望系統」 (Desire System)，會由「Peridot」提出諸如去散步、前往指定地點，或是一起完成特定事項等的「願望」，類似規劃不同任務讓玩家挑戰，另外也需要尋找可餵食「Peridot」的飼料，甚至加入「Peridot」繁殖系統。

至於結合擴增實境部分，「Peridot」將會與手機相機所拍攝影像進行特定互動，例如在草地上打滾、玩沙，或是戲水等，甚至也會閃避特定物品，藉此呈現更真實的互動感受，另外也能透過線上社群分享照片等紀錄。

Ziah Fogel表示，接下來將會透過試營運方式參考玩家實際遊玩反饋，並且進行技術上調整，未來有會考慮更多與真實世界活動結合的互動玩法，甚至可讓玩家尋找「Peridot」的棲息地，但也強調在「Peridot」棲息地較少的地區依然可以享受遊玩樂趣。

同時，Ziah Fogel也透露在遊戲中依然會有付費購買項目，但主要是作為輔助遊玩性質，例如加速「Peridot」成長，或是讓「Peridot」恢復體力的道具，但不會實際影響遊玩公平性。

至於在遊玩硬體部分，目前《Peridot》建議透過iPhone 8 Plus以上機種，以及近2年內銷售的Android手機遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 寵物

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