Google攜手美國務院 讓更多人透過網路造訪、認識世界文化遺址

Google稍早宣布與美國國務院旗下文化遺產中心合作，將讓使用者能透過Google藝術與文化服務探索更多位於世界各地的文化遺址。

配合此項合作，Google藝術與文化服務總計增加位於超過130個國家、藉由美國文化保護大使基金 (AFCP)運作進行保護的1100項文化遺產，其中包含位於泰國的柴瓦塔那蘭寺，或是探索位於埃及、約旦的古廟，以及位於加德滿都的王宮廣場。

除了增加眾多影像內容，Google也增加許多描述這些文化遺址背後的故事，讓使用者能更輕易地透過網路方式了解這些文化遺址。

同時，美國國務院旗下文化遺產中心也持續與各國政府與民間組織合作，藉由美國文化保護大使基金確保位於各地的文化遺產免於自然損壞，或是人為破壞，讓更多人可以透過這些文化遺址了解各地過去曾經發展歷史。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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