美國串流音樂服務破8400萬人訂閱 創124億美元營收
美國唱片協會日前公布數據顯示，2021年在付費串流音樂服務訂閱人數比2020年增加850萬人，總計達8400萬人，相比去年同期成長11%。
從2019年時的6040萬人，到2020年時的7550萬人，2021年的串流音樂服務訂閱人數成長幅度有些衰退，其中因素與多數人在2020年開始訂閱，並且持續使用至今，使得新加入訂閱使用人數增加比例相對減少。
不過，若是相比2017年時，串流音樂服務訂閱人數達3530萬人的規模，2021年的訂閱人數則是增長達2.4倍。
營收部分，串流音樂服務在2021年佔下美國所有錄製音樂營收的83%，而透過實體CD等形式銷售營收約佔11%，數位形式銷售營收則約為4%，至於透過版權銷售營收約佔2%。
至於串流音樂服務在2021年總計形成124億美元營收，相比2020年增加24%，營收部分則包含使用者付費訂閱，或是透過廣告支撐播放使用情況，同時也包含在Facebook、TikTok等線上社群服務，以及健身、影片剪輯等app授權使用費所形成收入。
隨著串流音樂服務營收成長，透過付費訂閱產生營收也增加至94億美元，相比2020年增加23%，而藉由廣告支撐播放所產生營收則達18億美元，相比2020年增加18%。
而數位銷售營收總額則比2020年下降，僅為5.87億美元，約下滑12%，其中單曲銷量有更明顯下滑，但CD與黑膠唱片則呈現25年以來首度正向成長，其中黑膠唱片銷售營收達10%，成長幅度達61%，更是35年以來出現大幅增長情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 危險了！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐無法再免費看
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間背後暗殺嚇死人
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言