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美國串流音樂服務破8400萬人訂閱 創124億美元營收

聯合新聞網 / 楊又肇

美國唱片協會日前公布數據顯示，2021年在付費串流音樂服務訂閱人數比2020年增加850萬人，總計達8400萬人，相比去年同期成長11%。

從2019年時的6040萬人，到2020年時的7550萬人，2021年的串流音樂服務訂閱人數成長幅度有些衰退，其中因素與多數人在2020年開始訂閱，並且持續使用至今，使得新加入訂閱使用人數增加比例相對減少。

不過，若是相比2017年時，串流音樂服務訂閱人數達3530萬人的規模，2021年的訂閱人數則是增長達2.4倍。

營收部分，串流音樂服務在2021年佔下美國所有錄製音樂營收的83%，而透過實體CD等形式銷售營收約佔11%，數位形式銷售營收則約為4%，至於透過版權銷售營收約佔2%。

至於串流音樂服務在2021年總計形成124億美元營收，相比2020年增加24%，營收部分則包含使用者付費訂閱，或是透過廣告支撐播放使用情況，同時也包含在Facebook、TikTok等線上社群服務，以及健身、影片剪輯等app授權使用費所形成收入。

隨著串流音樂服務營收成長，透過付費訂閱產生營收也增加至94億美元，相比2020年增加23%，而藉由廣告支撐播放所產生營收則達18億美元，相比2020年增加18%。

而數位銷售營收總額則比2020年下降，僅為5.87億美元，約下滑12%，其中單曲銷量有更明顯下滑，但CD與黑膠唱片則呈現25年以來首度正向成長，其中黑膠唱片銷售營收達10%，成長幅度達61%，更是35年以來出現大幅增長情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 串流影音

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