上線不到一個月就陣亡！CNN+宣布終止服務 未來可能併入HBO Max

3月29日才剛上線運作的美國有線電視新聞CNN旗下串流影音服務CNN+，稍早由華納兄弟Discovery (Warner Bros. Discovery)證實將在美國時間4月30日結束營運，結束約一個月的營運時間。

在此之前，市場其實就曾指出在CNN母公司華納媒體 (WarnerMedia)與Discovery合併，將可能影響CNN+服務運作模式。而在稍早對外說明中，CNN全球董事長暨執行長Chris Licht便透露CNN+結束營運與服務品質無關，主要是希望未來能以更簡單的串流影音服務形式運作。

從Chris Licht透露說法猜測，未來CNN+服務內容將有可能與日後即將轉型的HBO Max服務合併，藉此形成更大規模的串流影音服務。

至於CNN+服務負責人Andrew Morse預計在後續離開華納兄弟Discovery，後續則將由CNN+業務總經理暨產品負責人Alex MacCallum接手帶領CNN數位內容團隊。

從3月29日上線運作，目前CNN+服務每日活躍用戶人數實際上不到1萬人，似乎也成為此項服務面臨被合併的因素。至於目前已經付費訂閱用戶，CNN將會依照比例退還已經支付訂閱費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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