快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony似乎也計畫在遊戲內置入廣告 以免費形式吸引玩家遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

在微軟傳出將在Xbox遊戲內容置入廣告，讓玩家可以免費遊玩，藉此形成全新商業模式之後，Sony也傳出有意以相似方式吸引遊戲開發者進駐。

Insider網站引述消息來源表示，Sony有意藉由在遊戲內容置入廣告，其中包含將廣告融入遊戲場景一部分的形式，而廣告內容則包含產品宣傳、觀看後可獲得額外獎勵，或是取得特定商品折扣，藉此吸引更多開發者打造免費遊玩的遊戲作品。

而相關消息表示，Sony預計會在今年下半年公布，但目前Sony似乎尚未決定是否比照微軟作法，亦即讓開發者、發行商能完全獲取遊戲中廣告營收，或是收取部分廣告營收分潤，或是針對玩家在遊戲中消費行為產生獲利收取分潤。

雖然藉由廣告支撐，以及玩家在遊戲內消費行為獲利的遊戲內容，在手機裝置已經相當普及，但在家用遊戲主機平台卻相當少見，而微軟與Sony目前希望將廣告與免費遊戲結合，顯然是希望複製手機遊戲市場經驗，藉此讓家用遊戲主機平台能發展全新商業模式，同時也能藉由免費發行形式吸引更多遊戲開發者進駐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 中廣

延伸閱讀

力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商

微軟要強化Windows與Android生態整合了！從這動作可見端倪

微軟互尬SONY！傳Xbox Series X、PS 5都有望出縮小版機種

開箱影片／realme 9 Pro+點螢幕竟能測心率 夜拍配SONY鏡頭光軌輕鬆拍

相關新聞

盜片猖獗！IG宣布調整演算法 準備跟抖音搬運影片說拜拜

看膩Instagram充斥重製影片了嗎？Instagram近日宣布將調整演算法，使原創內容曝光度大大提升，未來「搬運影片」的數量將會愈來愈少！ Instagram負責人Adam Mosseri今

太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間「指」爆凶手 背後偷暗殺

深受年輕人喜愛的「太空狼人殺」《Among Us》，在Meta Quest Gaming Showcase 2022的活動中驚喜推出VR版《Among Us VR》，換句話說，可以把自己融入遊戲實境，以第1人稱當個「內鬼」偷偷殺人，讓遊戲刺激度直線上升。

不想錯過好友貼文 IG新功能可以把他加入「最愛」列表

讚功能 在年初時，Instagram 就有打算推出新的貼文排序方式，讓用戶可以自行決定想看到的內容。而現在這個功能也已經正式上線，點選 IG 主要左上角就能發現新增了「追蹤中」和「最愛」兩個選項

估訂戶再少200萬！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 擬祭低價廣告版本吸金

Netflix在昨（19）日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計第2季仍會流失200萬名用戶。Netflix把責任歸咎於同業競爭與「共享帳戶」之因素，因此日前才針對3處展開「共用帳號分享給非同住者額外收費」之測試，也意味著這項政策可能很快就會實施。

Sony似乎也計畫在遊戲內置入廣告 以免費形式吸引玩家遊玩

在微軟傳出將在Xbox遊戲內容置入廣告，讓玩家可以免費遊玩，藉此形成全新商業模式之後，Sony也傳出有意以相似方式吸引遊戲開發者進駐。

台灣人每年遭騙50億！工程師變防詐達人 幫揪網路愛情騙子

防毒軟體公司趨勢科技有一群工程師，親友都有遭詐騙的經驗，他們利用工作之餘開發了LINE機器人「防詐達人」。他們如何看穿網路詐騙手段、揪出網路戀愛騙子？未來城市邀請趨勢科技全球策略與商務開發協理劉彥伯，帶你拆解網路詐騙套路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。