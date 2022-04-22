Sony似乎也計畫在遊戲內置入廣告 以免費形式吸引玩家遊玩
在微軟傳出將在Xbox遊戲內容置入廣告，讓玩家可以免費遊玩，藉此形成全新商業模式之後，Sony也傳出有意以相似方式吸引遊戲開發者進駐。
Insider網站引述消息來源表示，Sony有意藉由在遊戲內容置入廣告，其中包含將廣告融入遊戲場景一部分的形式，而廣告內容則包含產品宣傳、觀看後可獲得額外獎勵，或是取得特定商品折扣，藉此吸引更多開發者打造免費遊玩的遊戲作品。
而相關消息表示，Sony預計會在今年下半年公布，但目前Sony似乎尚未決定是否比照微軟作法，亦即讓開發者、發行商能完全獲取遊戲中廣告營收，或是收取部分廣告營收分潤，或是針對玩家在遊戲中消費行為產生獲利收取分潤。
雖然藉由廣告支撐，以及玩家在遊戲內消費行為獲利的遊戲內容，在手機裝置已經相當普及，但在家用遊戲主機平台卻相當少見，而微軟與Sony目前希望將廣告與免費遊戲結合，顯然是希望複製手機遊戲市場經驗，藉此讓家用遊戲主機平台能發展全新商業模式，同時也能藉由免費發行形式吸引更多遊戲開發者進駐。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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