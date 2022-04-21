盜片猖獗！IG宣布調整演算法 準備跟抖音搬運影片說拜拜

看膩Instagram充斥重製影片了嗎？Instagram近日宣布將調整演算法，使原創內容曝光度大大提升，未來「搬運影片」的數量將會愈來愈少！

Instagram負責人Adam Mosseri今（21）日於推特發布消息，內容談及Instagram對原創性內容的重視，Instagram正著手於調整演算法來影響平台貼文的排序方式，讓原創內容增加曝光以提升其價值，「比起轉貼文章，Instagram更加重視原創性內容」。

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We’ve added new ways to tag and improved ranking:



- Product Tags

- Enhanced Tags

- Ranking for originality



Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

不過，在Adam Mosseri談話中最引起網友好奇的是「如何判斷哪些內容是原創的？哪些是重製的？」對此，Adam Mosseri則回應，透過演算法機制，Instagram會盡最大努力來預測照片或影片是否為原創內容，但他也坦言「目前還無法確認」。

實際上，在TikTok帶起全球「短影片」風潮後，各大社群平台 FaceBook、Instagram和YouTube等接連跟著推出類似短影音功能，但目前Instagram面臨一項難題，即有不少Instagram帳號直接將TikTok影音內容搬運至Instagram平台上發布，如今Instagram正面提出應變作法，對許多創作者而言猶如打上一劑強心針。

We can’t know for sure. We build classifiers to predict how *likely* something is to be original, but that’s not knowing. We look at things like who’s in the video, and if we’ve seen the video before. — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

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