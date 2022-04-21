太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間「指」爆凶手 背後偷暗殺

深受年輕人喜愛的「太空狼人殺」《Among Us》，在Meta Quest Gaming Showcase 2022的活動中驚喜推出VR版《Among Us VR》，換句話說，可以把自己融入遊戲實境，以第1人稱當個「內鬼」偷偷殺人，讓遊戲刺激度直線上升。

《Among Us》遊戲玩法如同一般狼人殺般，只是將場景搬到太空上，分成船員及殺手最多共10名成員互相對戰，船員必須要齊心協力將任務完成，像是清光垃圾、接電線等，除此之外還要想辦法按通報鈕找出內鬼；而殺手則是要擾亂船員們的任務進行，並乘機殺人再試圖「講謊話」影響船員的判斷，整體玩起來相當刺激。

《Among Us VR》也能揮手表達情緒，像是「我不是凶手啊」，更接近一般真實互動。（翻攝自Innersloth YouTube頻道）

今（21）日公開最新的《Among Us VR》影片中，遊戲內容與一般版無異，但玩家將會戴上VR裝置，以第1人稱視角玩太空狼人殺，畫面可見可以偷偷偷窺別人進行的任務，能用「手」指證誰才是殺人凶手，或揮手表示自己絕非壞人，也很可能在走路的過程悄悄被殺手殺害，比一般平面版本更需要集中精神，相當刺激。

《Among Us VR》會有船員和凶手共10名玩家，將在虛擬空間展開對決，玩家可偷偷觀察到底誰才是凶手，按下通報鈕宣示，當然殺手也可以擾亂情報，影響船員們的判斷。（翻攝自Innersloth YouTube頻道）

不少網友相當期待該款遊戲，表示已經預想可能會有人在遊戲中尖叫，另外也有網友說，從畫面上看只有180度視角，期盼之後會有360度視角可玩。《Among Us VR》預計有望在今年聖誕節左右登場，對應Steam、Meta Quest 2和PS VR平台。

在《Among Us》中，船員必須要齊心協力將任務完成，像是清光垃圾、接電線等，除此之外還要想辦法按通報鈕找出內鬼。（翻攝自Innersloth YouTube頻道）

《Among Us》可在手機或是家機平台玩到，為平面風格，因此每個角落都能看得一清二楚。（翻攝自Innersloth YouTube頻道）

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