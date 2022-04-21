《魔獸世界》公布《巨龍崛起》可扮半龍人強化盟友 《巫妖王之怒》經典版推出時間曝光

暴雪娛樂稍早公布《魔獸世界》最新資料片—《巨龍崛起》，將帶領玩家前往龍類的神聖故土—巨龍群島，同時也將推出《魔獸世界》第一個種族兼職業「半龍人喚能師」。另一方面，暴雪娛樂也宣布將在今年下旬正式推出《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，將讓玩家再次面對令人聞風喪膽的巫妖王阿薩斯．米奈希爾。

《魔獸世界》第9部資料片，新增「半龍人喚能師」

《巨龍崛起》成為《魔獸世界》第9部資料片，將描述艾澤拉斯世界在遭遇慘烈災難之後，神秘巨龍群島的力量開始蠢蠢欲動，而龍類將再次呼喚聯盟與部落的英雄挺身而出，協助迎戰潛伏的威脅，以及即將甦醒的古老秘密。

在《巨龍崛起》中，將出《魔獸世界》第一個種族兼職業「半龍人喚能師」，將能使用龍之吐息、尖牙和利爪重挫敵人，或是扮演治療者的角色，使用龍類的神秘天賦協助、強化盟友。

而選擇半龍人喚能師角色的玩家，將能同時設計戰鬥中的龍類外觀，以及平常與艾澤拉斯居民互動時的人形外貌。另外，半龍人喚能師的初始等級為58級，並且擁有專屬初始任務線，可以選擇效忠聯盟或部落。

配合龍類角色特性，玩家在新資料片中可以學習飛龍騎術，並且解鎖全新動態飛行型態，同時可以透過飛龍夥伴自動外觀，或是加以訓練，藉此一同在天空翱翔，進而可更快速移動探索。另一方面，《巨龍崛起》也將對《魔獸世界》的天賦和專業技能系統帶來遊戲自發行以來最大規模的內容更新。

《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版下半年登場

此次同步宣布推出的《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，則將在今年下旬推出，將使所有《魔獸世界》玩家再次面對令人聞風喪膽的巫妖王阿薩斯．米奈希爾。

暴雪娛樂團隊表示，以現今技術重新打造2008年推出的《巫妖王之怒》，將在經典版完整保留當年呈現的遊戲風格，讓玩家可以重溫北裂境的輝煌時期，同時也能讓首次接觸這部資料片的玩家展開遠征。

玩家可在《巫妖王之怒》經典版正式推出前，搶先建立死亡騎士角色時，將不會有任何先決條件或門檻限制，但如果在相同伺服器建立第二個以後的死亡騎士角色時，第一個建立的現存角色則必須達55級以上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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