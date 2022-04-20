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日本遊戲業者看好NFT趨勢、歐美觀望中 暴雪娛樂討教粉絲「興趣」

聯合新聞網 / 楊又肇

相比Square Enix等日本遊戲業者看好NFT應用趨勢，歐美的遊戲業者顯然對於此類議題相對謹慎，例如《刺客教條》系列開發商Ubisoft、《浩劫殺陣》系列開發商GSC Game World，都因為玩家反對而放棄NFT發展項目，持有全球最大遊戲平台Steam的Valve日前也基於NFT與數位貨幣尚未有明確規範方式，因此拒絕整合此類技術。

暴雪娛樂近期則是陸續向特定玩家發送問券調查，藉此統計玩家對於NFT內容應用的看法，藉此評估未來此類應用內容佈局可行性。

目前還無法確認暴雪娛樂未來將如何規劃NFT內容，以及是否因應元宇宙應用發展趨勢，進而推出相應內容。

不過，暴雪娛樂總裁Mike Ybarra日前受訪時，已經明確說明現階段並無考慮在遊戲內導入NFT內容，而從近期收到問券調查的人表示，點按相關問券相關連結之後，將被導向暴雪娛樂線上商店，或許意味日後暴雪娛樂推出的NFT內容僅與數位收藏品有關，同時不會直接與遊戲內容有關聯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 日本

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