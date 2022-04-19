當YouTuber好難！他哭「2支影片才14次點閱」 內行人授訣竅
百萬YouTuber收入豐厚，吸引不少年輕人入職，但起步困難，日前一名網友就透露，他的影片觀看數很少，崩潰拋問「那些廢片可以動不動就有百萬觀看，到底是怎麼做到的？」網友點出關鍵，要有個人特色，且影片不能太長。
網友在PTT表示，他原本想經營YouTube頻道，好不容易上傳了2支影片，結果只有14次觀看，讓他直言「我要哭了，那些廢片可以動不動就有百萬觀看，到底是怎麼做到的？」
對此，有網友幽默表示「你還沒掌握到流量密碼」、「現在最快就是搬一堆抖音的」、「這正常吧，才做兩個影片是要多少流量」，也有網友幫他分析「如果影片做太長的話，根本沒有人要看，就算是科學教育類的影片，現在最多也都10幾分鐘，太長還會分上下集」、「頻道要有什麼賣點特色吧」。
另外還有一位網友回文，原本也想當YouTuber，但後來發現流量不高，因此佛系經營頻道，沒想到其中一支「驅鼠廢片」很多人看，內容沒有聲音卻有人留言「有效」，讓底下網友們笑稱「這樣也能騙」、「你贏了」、「有夠廢」。
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