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比以圖搜圖更強！Google「智慧鏡頭」加入Chrome 右鍵火速查找資料

聯合新聞網 / 電獺少女
（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

超級方便

相信大家應該多少都有聽過或體會過 Google 智慧鏡頭的厲害對吧，能夠直接掃描或翻譯圖片上的文字、或是名片上的電話號碼、電子郵件等資訊，現在 Google 也正式把智慧鏡頭帶到電腦版的 Chrome 瀏覽器上了，也就是說，如果你的 Chrome 已升級到最新的版本，就能直接用智慧鏡頭查找或儲存圖片上的資料。

首先可以先點選 Chrome 右上角的點點鍵，選擇「設定」>>「關於 Chrome」，並能查看目前所用版本為何，如果你用的版本不是最新，系統也會跳出更新通知。目前最新的是 Chrome 100 版本，當你更新後，應該就能直接在瀏覽器上使用 Google 智慧鏡頭了，以下來實測給大家看看效果如何。

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

用 Chrome 開啟電獺少女官網，對著照片點下右鍵後，就會出現「使用 Google 智慧鏡頭搜尋圖片」的選項，接著直接點擊。

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

下一步就會直接進到 Google 智慧鏡頭的頁面中了，可以在下方直接選擇搜尋照片中的物品、選取照片中的文字，也可自動偵測照片中的文字並翻譯，若想進一步尋找圖片來源的話，只要點選上方的按鍵查詢即可。

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

選取照片中的「電獺少女」對應到的內容也很完整！

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

之前Google推出的以圖搜圖功能就受到不少人的喜愛，省去想關鍵字的麻煩，透過強大的 AI 辨別圖片就能找到想找的資訊，最近有更新 Chrome 的人，如果剛好要找資料的話，不妨試試Google智慧鏡頭派不派得上用場吧。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI

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