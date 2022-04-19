《仙劍奇俠傳》推單機版《仙劍客棧2》 也有戀愛養成要素

大宇資訊將在今年正式推出《仙劍奇俠傳》系列衍生單機新作《仙劍客棧2》，同時也公布遊戲首波宣傳影片。
《仙劍客棧2》將以《仙劍奇俠傳》系列角色為基礎，並且結合餐廳經營、角色扮演、戀愛養成等遊玩要素的經營模擬遊戲，藉此打造溫馨、浪漫、團圓的平行異時空世界。
除了《仙劍奇俠傳》系列經典角色李逍遙、林月如、趙靈兒，在《仙劍奇俠傳online》中登場的韓仲晰也會在此作亮相，同時玩家也能招募《仙劍奇俠傳》系列歷代登場的知名角色，成為客棧重要的夥計幫手，共同打造理想的家園客棧。
《仙劍客棧2》預計在今年內上市，目前已經正式啟用Steam介紹頁面，同時也將登上Nintendo Switch平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
相信大家應該多少都有聽過或體會過 Google 智慧鏡頭的厲害對吧，能夠直接掃描或翻譯圖片上的文字、或是名片上的電話號碼、電子郵件等資訊，現在 Google 也正式把智慧鏡頭帶到電腦版的 Chrome 瀏覽器上了，也就是說，如果你的 Chrome 已升級到最新的版本，就能直接用智慧鏡頭查找或儲存圖片上的資料。
百萬YouTuber收入豐厚，吸引不少年輕人入職，但起步困難，日前一名網友就透露，他發布了兩支影片，本來想要靠影片賺錢，但發現觀看數只有14次，讓他崩潰問「那些廢片可以動不動就有百萬觀看，到底是怎麼做到的？」網友點出關鍵，要有個人特色，且影片不能太長。
「反骨男孩WACKYBOYS」頻道在YouTube上擁有百萬訂閱，團長兼成員的酷炫過去經常和同為YouTuber的瑀熙一起合作拍片，同框互動甜蜜又自然，默契也是好得沒話說，被粉絲們公認為螢幕情侶，但2年前開始突然合作次數大減
相比Square Enix等日本遊戲業者看好NFT應用趨勢，歐美的遊戲業者顯然對於此類議題相對謹慎，例如《刺客教條》系列開發商Ubisoft、《浩劫殺陣》系列開發商GSC Game World，都因為玩家反對而放棄NFT發展項目，持有全球最大遊戲平台Steam的Valve日前也基於NFT與數位貨幣尚未有明確規範方式，因此拒絕整合此類技術。
大宇資訊將在今年正式推出《仙劍奇俠傳》系列衍生單機新作《仙劍客棧2》，同時也公布遊戲首波宣傳影片。
從動視暴雪近期向美國證券交易委員會遞交文件顯示，《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》將可能延後至2023年推出，同時動視暴雪也預期在2023年會有明顯收入增長，其中顯然與微軟以687億美元出價收購有關。
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