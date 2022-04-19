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《仙劍奇俠傳》推單機版《仙劍客棧2》 也有戀愛養成要素

聯合新聞網 / 楊又肇
▲《仙劍客棧2》將於2022年內正式發售
▲《仙劍客棧2》將於2022年內正式發售

大宇資訊將在今年正式推出《仙劍奇俠傳》系列衍生單機新作《仙劍客棧2》，同時也公布遊戲首波宣傳影片。

《仙劍客棧2》將以《仙劍奇俠傳》系列角色為基礎，並且結合餐廳經營、角色扮演、戀愛養成等遊玩要素的經營模擬遊戲，藉此打造溫馨、浪漫、團圓的平行異時空世界。

除了《仙劍奇俠傳》系列經典角色李逍遙、林月如、趙靈兒，在《仙劍奇俠傳online》中登場的韓仲晰也會在此作亮相，同時玩家也能招募《仙劍奇俠傳》系列歷代登場的知名角色，成為客棧重要的夥計幫手，共同打造理想的家園客棧。

《仙劍客棧2》預計在今年內上市，目前已經正式啟用Steam介紹頁面，同時也將登上Nintendo Switch平台。

▲招募夥計，建造屬於自己的餐廳客棧
▲招募夥計，建造屬於自己的餐廳客棧

▲鑽研菜譜，提升美食佳餚的評價體驗
▲鑽研菜譜，提升美食佳餚的評價體驗

▲遊歷探訪世界各地，尋找提升客棧的經典廚具以及取得生長異地的特色食材
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▲全餘杭鎮最有名，人美心善的掌櫃小蠻！小蠻乃女媧族後裔，由「巫月神教」掌門海棠夫人撫養長大。雖然嬌蠻，但心地善良，為了治癒外公的心傷，不惜施展迥魂仙夢改變歷史，想要改變悲傷的結局
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▲逍遙客棧店小二李逍遙，乃南盜俠李三思夫婦之子，自小和嬸嬸過著平靜的生活。遊手好閒卻天資聰穎，從未見過外面的世界，總想自己去闖蕩一番，成為絕世大俠。個性玩世不恭，但十分重情
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▲客棧的第一位大廚趙靈兒，擅長蓮藕料理和甜品。她是水月宮靈月宮主的徒弟，女媧族後裔。因自幼與世隔絕，性格單純，溫柔體貼，是一位宛若池中白蓮的脫俗少女
▲客棧的第一位大廚趙靈兒，擅長蓮藕料理和甜品。她是水月宮靈月宮主的徒弟，女媧族後裔。因自幼與世隔絕，性格單純，溫柔體貼，是一位宛若池中白蓮的脫俗少女

▲蘇州林家堡南武林盟主林天南的千金林月如，性格雖刁蠻任性，但實則善解人意，豪爽堅強。原本十指不沾陽春水的她為了留在客棧裡開始學習下廚，擅長姑蘇菜色
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▲白苗族的少主兼巫女阿奴，因故失憶，流落余杭鎮與逍遙、小蠻等人結下不解之緣。由於性格天真爛漫，嬌俏可愛，成了客棧不可或缺的吉祥物
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▲龍幽，他自稱西域商人，性格瀟灑幽默，沉著冷靜，為尋找失蹤的哥哥來到餘杭鎮，但似乎另有目的。在熱鬧的逍遙客棧中，他們將會發生什麼故事呢？
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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