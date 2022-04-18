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LINE電腦版更新 支援貼圖表情貼調整順序

中央社 / 台北18日電

通訊軟體LINE電腦版7.8近期已在Windows和Mac雙平台上線，針對貼圖與表情貼新增編輯功能，在電腦版也可以調整順序，另優化群組視訊的預覽頁面。

LINE今天在官方部落格發文說明，電腦版7.8點選貼圖右上角的「編輯」進入清單設定，可以拖移想替換順序的貼圖前方圖示，移動至想擺放的順序。此外也可點選貼圖右邊的眼睛圖示，選擇隱藏或顯示貼圖。

LINE電腦版7.8另一項新功能，是在群組視訊、一對一視訊及LINE會議室視訊通話中新增「美肌」功能，可以調整包含柔膚、臉型、大眼、鼻型、眉色及唇色，設定好的美肌特效將在下次視訊通話時自動套用。

針對群組視訊通話前的預覽畫面，新版本也進行優化，可以選擇背景、臉部特效、濾鏡與美肌效果，也可透過下方選項開關聲音或視訊鏡頭。

視訊 貼圖 LINE

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