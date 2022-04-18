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粉絲要哭了！《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》恐延後至2023年推出

聯合新聞網 / 楊又肇

動視暴雪近期美國證券交易委員會遞交文件顯示，《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》將可能延後至2023年推出，同時動視暴雪也預期在2023年會有明顯收入增長，其中顯然與微軟以687億美元出價收購有關。

動視暴雪在2021年11月宣布延後推出《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》兩款備受期待的遊戲作品，僅強調將在2022年間公布更多遊戲資訊，當時似乎就已經透露不會在2022年內公布更多資訊。而此次遞交給美國證券交易委員會的文件中，更說明兩款遊戲預期會在2023年銷售，意味今年上市的機率並不高。

同時，動視暴雪更在文件中透露，對比2022年的財報表現，預計在2023年會有顯著收入增長情況，其中可能與微軟以687億美元出價收購有關。另一方面，動視暴雪近期也暗示將推出全新遊戲作品，而接下來也計畫推出手機版《魔獸世界》遊戲內容，預期將會帶動更大營收成長機會。

另一方面，動視暴雪日前也證實將以《決勝時刻：現代戰域》 (Call of Duty: Warzone)為基礎，推出新款手機遊戲作品，同時更計畫以此進軍更大規模的手機電競賽事市場，或許也將成為動視暴雪增進營收的來源之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國

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