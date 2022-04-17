限制未成年遊玩還不夠！大陸再規範遊戲直播內容避免「沉迷」

先前限制未成年使用者遊玩時間之後，中國政府再次針對網路遊戲直播內容進行嚴格規範。

依照中國國家廣播電視總局網路視聽節目管理司及中共中央宣傳部出版局公布內容，將加強透過網路視聽節目形式直播遊戲內容情況嚴格規範，避免形成網路直播亂象，以及影響青少年沉迷遊戲等問題。

其中將依照中國未成年人保護法相關規定，嚴格禁止透過網路平台進行各種平台及類型的違規或未經主管單位審核批准遊戲內容直播，同時也將加強遊戲直播內容規範，其中包含強化規範遊戲主播行為，將要求主播與觀眾文明互動，並且維持理性表達、秉持合理消費，藉此維護文明健康的網路環境，避免出現低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，以及流量至上、畸形審美、“飯圈”亂象、拜金主義等不良現象。

另外，相關規範也將禁止政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的違法失德人員透過網路直播方式露面發聲，將要求網路直播平台對此嚴格把關，堅持以政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。

同時也將要求網路直播平台設立保護機制，其中包含增加防沉迷機制與實名制度，並且實施分類報審報備制度，確保青少年使用安全，更將禁止未成年人儲值贊助 (donate)，同時必須提供相關退款機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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