快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制未成年遊玩還不夠！大陸再規範遊戲直播內容避免「沉迷」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前限制未成年使用者遊玩時間之後，中國政府再次針對網路遊戲直播內容進行嚴格規範。

依照中國國家廣播電視總局網路視聽節目管理司及中共中央宣傳部出版局公布內容，將加強透過網路視聽節目形式直播遊戲內容情況嚴格規範，避免形成網路直播亂象，以及影響青少年沉迷遊戲等問題。

其中將依照中國未成年人保護法相關規定，嚴格禁止透過網路平台進行各種平台及類型的違規或未經主管單位審核批准遊戲內容直播，同時也將加強遊戲直播內容規範，其中包含強化規範遊戲主播行為，將要求主播與觀眾文明互動，並且維持理性表達、秉持合理消費，藉此維護文明健康的網路環境，避免出現低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，以及流量至上、畸形審美、“飯圈”亂象、拜金主義等不良現象。

另外，相關規範也將禁止政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的違法失德人員透過網路直播方式露面發聲，將要求網路直播平台對此嚴格把關，堅持以政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。

同時也將要求網路直播平台設立保護機制，其中包含增加防沉迷機制與實名制度，並且實施分類報審報備制度，確保青少年使用安全，更將禁止未成年人儲值贊助 (donate)，同時必須提供相關退款機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

網路直播 未成年

延伸閱讀

批陳時中遭出征！　徐小可開直播暴哭道歉

直播／「確診首破千例！」今本土狂飆+1209 境外+75

直播／高雄左營警分局9+1內勤警確診 下午防疫會議說明

凱基證券數位創新 理財講座直播打進年輕世代

相關新聞

限制未成年遊玩還不夠！大陸再規範遊戲直播內容避免「沉迷」

先前限制未成年使用者遊玩時間之後，中國政府再次針對網路遊戲直播內容進行嚴格規範。

Google合作電信業者推Google One 可享Google Photos無限空間、只在這地方實行

在美國境內與電信業者T-Mobile合作項目中，Google將讓T-Mobile電信服務使用者透過每月額外支付15美元，即可享有Google Photos無限空間存放，甚至還額外享有2TB容量的Google One線上儲存服務。

Niantic推出新款擴增實境遊戲《Peridot》，讓使用者認養可互動的生物

接連推出多款結合擴增實境遊玩的遊戲作品後，Niantic再次於特定市場推出名為《Peridot》的遊戲，並且先以試營運方式提供遊玩，讓使用者能透過擴增實境方式與虛擬寵物互動。

自創《法環》元宇宙！歐巴下海尬舞詭異大媽群 百萬人爭睹笑歪

善待動物組織「PETA」曾在推特喊話《艾爾登法環》玩家要善待遊戲裡的「動物們」，國外有一名實況主來個「《法環》元宇宙」，把自己化身成遊戲內的NPC，進入詭異的「風車村」和大媽們一同歡樂地跳廣場舞，讓不少人笑歪，影片至今已超過104萬觀看次數。

搞元宇宙代價好高！Meta抽成近50% 臉書創辦人曾嫌蘋果吸血30%太高被打腫臉

臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）曾嫌棄蘋果（Apple）抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自家母公司Meta將向開發者收取47.5%的抽成，無疑是打臉自己，引起不少人批評。

微軟互尬SONY！傳Xbox Series X、PS 5都有望出縮小版機種

Thurrott網站作者Brad Sams透露，微軟計畫打造體積更小、更加節電的新款處理器，藉此應用在新款Xbox Series X。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。