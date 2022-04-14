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自創《法環》元宇宙！歐巴下海尬舞詭異大媽群 百萬人爭睹笑歪

聯合新聞網 / 綜合報導
不少《艾爾登法環》的玩家到「風車村」，看到一群瘋狂跳舞的大媽群，都認為「毛毛的」。（翻攝自YouTube）
不少《艾爾登法環》的玩家到「風車村」，看到一群瘋狂跳舞的大媽群，都認為「毛毛的」。（翻攝自YouTube）

善待動物組織「PETA」曾在推特喊話《艾爾登法環》玩家要善待遊戲裡的「動物們」，國外有一名實況主來個「《法環》元宇宙」，把自己化身成遊戲內的NPC，進入詭異的「風車村」和大媽們一同歡樂地跳廣場舞，讓不少人笑歪，影片至今已超過104萬觀看次數。

《艾爾登法環》開放世界玩法可走訪各種美景，等著玩家探索。其中位在王城西北方的「風車村」，看起來一片詳和，走進去時可見不少「大媽們」用相同笑聲載歌載舞，但仔細一瞧，這些人臉上與身上沾滿鮮血、周邊也圍繞著不少被剝掉皮的屍體，被玩家喻為最毛、最不舒服的地方。而這些村民們其實是敵人，不會主動攻擊，除非玩家打了其中一名時，這些大媽們會「瞬間翻臉」朝你大砍，可要當心。

一名韓國實況主「入境隨俗」風車村的習俗，利用綠幕去背方式上演「《法環》元宇宙」，加入大媽們的廣場舞，繞圈尬舞並重現詭異笑聲，相當融入現場，讓不少網友笑到不行，該推特影片至今已超過104萬觀看次數，並有2.4萬則轉推，相當驚人。

韓國一名實況主利用綠幕去背，進入《艾爾登法環》「風車村」內，與一群瘋狂跳舞的大媽們尬舞，讓不少網友笑翻。（翻攝自推特）
韓國一名實況主利用綠幕去背，進入《艾爾登法環》「風車村」內，與一群瘋狂跳舞的大媽們尬舞，讓不少網友笑翻。（翻攝自推特）

網友看完「《法環》元宇宙」影片回應「我笑了」、「太瘋狂了」、「他的舞蹈讓我大笑」、「韓國主播好厲害」、還開玩笑說「他知道自己成為『被剝皮的對象』嗎？」、「如果他一直跳下去，可能她們會剝掉他的皮。」

《艾爾登法環》風車村的大媽群不會主動攻擊，不過玩家一但攻擊其中1隻，就會被她們群起圍毆。（翻攝自YouTube）
《艾爾登法環》風車村的大媽群不會主動攻擊，不過玩家一但攻擊其中1隻，就會被她們群起圍毆。（翻攝自YouTube）

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