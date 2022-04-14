搞元宇宙代價好高！Meta抽成近50% 臉書創辦人曾嫌蘋果吸血30%太高被打腫臉

臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）曾嫌棄蘋果（Apple）抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自家母公司Meta將向開發者收取47.5%的抽成，無疑是打臉自己，引起不少人批評。

臉書母公司Meta為完善元宇宙計畫，周一（4月11日）宣布將在旗下虛擬實境社群平台「Horizon Worlds」允許創作者販售數位（虛擬）商品或特效，官方並提供開發者和創作者相關資源，創作者能在此虛擬世界賺取收入，目前暫時開放美加地區18歲以上特定用戶測試。

不過在元宇宙「生活」的代價不小，傳出Meta針對「Horizon Worlds」平台的每筆交易抽成47.5%，惹怒許多開發者和創作者，特別是馬克祖克伯曾攻擊蘋果App Store上架的App產品或服務抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自己的抽成制度卻比蘋果要來的多。

Meta針對「Horizon Worlds」平台的每筆交易抽成47.5%，惹怒許多開發者和創作者。（翻攝自Horizon Worlds臉書）

對此，Meta發言人回應，47.5%抽成制度是包含Meta的Quest Store銷售產生的30%硬體平台費用，另外17.5%則為「Horizon Worlds」平台的費用。但這項說法似乎不能說服這些創作者們。

據了解，蘋果在去（2021）年1月起調整「蘋果稅」的抽成制度，若開發者上一個年度在App Store銷售的App或其服務（如內購）低於100萬美金（約台幣2897.5萬），可減少15%抽成，反之超過100萬美元收益，仍需被抽成30%。

蘋果去年1月起調整抽成制度，若開發者上一個年度在App Store銷售的App或其服務低於100萬美金，可減少15%抽成。（翻攝自Horizon Worlds臉書）

商品推薦