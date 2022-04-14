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微軟互尬SONY！傳Xbox Series X、PS 5都有望出縮小版機種
Thurrott網站作者Brad Sams透露，微軟計畫打造體積更小、更加節電的新款處理器，藉此應用在新款Xbox Series X。
不過，微軟方面並未回應此類說法，但從過往Xbox遊戲主機發展歷程來看，微軟就曾在Xbox 360、Xbox One機種更新過程採用製程技術精進的處理器設計，藉此讓後續更新主機變得更小，同時也更為省電，因此在配合AMD處理器製程技術持續下探，後續更新的Xbox Series X預期也會有相同發展模式。
在此之前，其實也有市場傳聞表示微軟有意打造體積更小的Xbox遊戲主機，藉此對應雲端串流遊戲使用需求，甚至可能僅讓主機體積縮減至電視機上盒般大小，讓使用者能輕易與螢幕連接使用，甚至可以隨身攜帶使用。
除了微軟，市場也傳出Sony有意推出體積更小的PlayStation 5，如同過去在PlayStation 3與PlayStation 4時期分別在後續推出體積更小、更省電的輕薄機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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