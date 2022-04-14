快訊

路透：俄羅斯國防部聲稱攻下馬立波 1026名烏軍已投降

疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲端串流遊戲市場何時暴增？這數據曝這1年開始增長、營收可達63億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

遊戲市場數據分析公司Newzoo在近期研究報告指稱，2021年總計有2170萬名雲端串流遊戲服務使用者貢獻15億美元營收，並且預期雲端串流遊戲產業營收將在2024年出現4倍增長，將來到63億美元規模，而使用人數規模也將擴展至5860萬人。

依照Newzoo分析，雲端串流遊戲由於透過網路連接運作，可讓使用者隨時透過連網裝置遊玩，甚至無須事先下載安裝遊戲內容即可使用，同時也能不受主機平台、使用地點形式遊玩，因此預期將能成為未來遊戲重要發展模式。

由於不受平台、硬體規格等限制，Newzoo也預期雲端串流遊戲將能吸引更多使用者加入，同時也將有更多業者加入此塊市場競爭，甚至吸引更多原本並非在遊戲市場發展的業者加入。例如目前Netflix已經進軍手機遊戲市場，雖然依然是透過App Store或Google Play Store下載方式遊玩，但未來也可能進一步銜接雲端串流遊戲形式，讓使用者能有更方便的遊玩體驗。

目前包含微軟、Sony、亞馬遜、騰訊、網易、NVIDIA等業者都已經佈局雲端串流遊戲服務，而諸如Google雖然也宣布以Stadia服務進軍此塊市場，但依然面臨內容自產難度依然較高，最終選擇裁撤自有遊戲內容團隊，僅維持與外部業者合作技術供給，至於相當早期就已經佈局雲端串流遊戲市場的優必達 (Ubitus)則是從一開始就鎖定商用市場，並且與內容業者合作發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Google借助人工智慧自動分析、修正Google Maps上登記店家營業時間

華納媒體合併Discovery 串流媒體改成單一App？Discovery財務長這麼說

好刺激？Google地圖輸入「情慾密碼」 驚見情侶野外交纏

Google Maps更新 交通細節、通行費計算更精準

相關新聞

搞元宇宙代價好高！Meta抽成近50% 臉書創辦人曾嫌蘋果吸血30%太高被打腫臉

臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）曾嫌棄蘋果（Apple）抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自家母公司Meta將向開發者收取47.5%的抽成，無疑是打臉自己，引起不少人批評。

微軟互尬SONY！傳Xbox Series X、PS 5都有望出縮小版機種

Thurrott網站作者Brad Sams透露，微軟計畫打造體積更小、更加節電的新款處理器，藉此應用在新款Xbox Series X。

他厭惡《艾爾登法環》狂淹死和摔死 拿2遊戲酸「沒新意」挨轟：老人沉溺過去嗎

《艾爾登法環》（Elden Ring）2月推出至今，在吸引「魂系」老玩家力挺和新手玩家入坑下，全球玩家熱度不減。就有玩家將《艾爾登法環》與《上古卷軸V》、《薩爾達傳說曠野之息》（簡稱《曠野之息》）玩法比較，認為《艾爾登法環》在地圖豐富度或地形起伏沒讓他耳目一新，還稱遊戲內的「摔死跟淹死」，更是產生厭倦感，被其他網友酸「老人還在沉溺過去嗎」？

雲端串流遊戲市場何時暴增？這數據曝這1年開始增長、營收可達63億美元

遊戲市場數據分析公司Newzoo在近期研究報告指稱，2021年總計有2170萬名雲端串流遊戲服務使用者貢獻15億美元營收，並且預期雲端串流遊戲產業營收將在2024年出現4倍增長，將來到63億美元規模，而使用人數規模也將擴展至5860萬人。

驚悚犯罪、離奇失蹤講得好精彩！10大懸案YouTuber來了

詭靈藝案件調查局《詭靈藝案件調查局》是由YouTuber「詭靈藝（妮妮）」經營的頻道，分享各式真實案件、詭異事件、未解之謎等，不只解說歷史上著名的懸案，詭靈藝也相當熱衷講解最近幾年才剛發生的新案件，有時還會在案件解說完加入客觀的心理分析，剖析人性的黑暗面，令網友留言表示「真是發人深省」。

看Netflix可多做這件事 讓你更強烈表達影片喜愛程度

先前取消透過5星評分方式決定影片好不好看，改為直覺透過拇指向上或向下表達觀看感受之後，Netflix稍早再次提出可讓使用者透過選擇「兩次」拇指向上比讚方式，藉此強烈表達對影片內容的喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。