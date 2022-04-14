雲端串流遊戲市場何時暴增？這數據曝這1年開始增長、營收可達63億美元

遊戲市場數據分析公司Newzoo在近期研究報告指稱，2021年總計有2170萬名雲端串流遊戲服務使用者貢獻15億美元營收，並且預期雲端串流遊戲產業營收將在2024年出現4倍增長，將來到63億美元規模，而使用人數規模也將擴展至5860萬人。

依照Newzoo分析，雲端串流遊戲由於透過網路連接運作，可讓使用者隨時透過連網裝置遊玩，甚至無須事先下載安裝遊戲內容即可使用，同時也能不受主機平台、使用地點形式遊玩，因此預期將能成為未來遊戲重要發展模式。

由於不受平台、硬體規格等限制，Newzoo也預期雲端串流遊戲將能吸引更多使用者加入，同時也將有更多業者加入此塊市場競爭，甚至吸引更多原本並非在遊戲市場發展的業者加入。例如目前Netflix已經進軍手機遊戲市場，雖然依然是透過App Store或Google Play Store下載方式遊玩，但未來也可能進一步銜接雲端串流遊戲形式，讓使用者能有更方便的遊玩體驗。

目前包含微軟、Sony、亞馬遜、騰訊、網易、NVIDIA等業者都已經佈局雲端串流遊戲服務，而諸如Google雖然也宣布以Stadia服務進軍此塊市場，但依然面臨內容自產難度依然較高，最終選擇裁撤自有遊戲內容團隊，僅維持與外部業者合作技術供給，至於相當早期就已經佈局雲端串流遊戲市場的優必達 (Ubitus)則是從一開始就鎖定商用市場，並且與內容業者合作發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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