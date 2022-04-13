他厭惡《艾爾登法環》狂淹死和摔死 拿2遊戲酸「沒新意」挨轟：老人沉溺過去嗎

《艾爾登法環》（Elden Ring）2月推出至今，在吸引「魂系」老玩家力挺和新手玩家入坑下，全球玩家熱度不減。就有玩家將《艾爾登法環》與《上古卷軸V》、《薩爾達傳說曠野之息》（簡稱《曠野之息》）玩法比較，認為《艾爾登法環》在地圖豐富度或地形起伏沒讓他耳目一新，還稱遊戲內的「摔死跟淹死」，更是產生厭倦感，被其他網友酸「老人還在沉溺過去嗎」？

他稱《上古卷軸V》才是處處皆驚喜

一名網友在批踢踢（PTT）的Steam版面對眾人誇獎《艾爾登法環》在具有挑戰性探索風格、壯觀地形、散落各處的寶物及秘密，以及小地圖沒標註「問號」等特點下不以為意，表示11年前的《上古卷軸V》在地圖顯示上早就沒標示，「《上古卷軸V》整張地圖看起來更是連哪裡會有遺跡都看不出來。」直言《上古卷軸V》才是處處是驚喜。

他也批評，《艾爾登法環》延續魂系風格，常常不斷摔死和淹死，「更是對探索上造成我極大的厭倦感」，認為《艾爾登法環》只有細膩建築設計讓人驚豔，其開放世界的玩法並沒有產生耳目一新的感覺。

《上古卷軸V》為開放世界動作角色扮演遊戲也創造不少經典。（翻攝自上古卷軸系列臉書）

法環有告知地圖位置 無特別說明

另一名網友則把《艾爾登法環》和《曠野之息》比較，先是說《艾爾登法環》如同《曠野之息》的地景指標和動態引導風格，再結合「少即是多」的日式美學下，讓該遊戲沒有「任務清單」，「東晃晃、西晃晃，跳來跳去半天，結果就拿到個蘑菇（指不重要的物品）。」但又認為這種遊戲效果還不錯。

《薩爾達傳說：曠野之息》2017年推出至今仍讓不少玩家讚賞神作，其續作將在2023年發行。（翻攝自推特）

2名網友的發言引發其他網友爭論，認為在《艾爾登法環》淹死「是你自己的問題」、「老人還在沉溺過去嗎」、「玩法環不會3D暈，《上古卷軸V》暈到玩不下去」、「我寧願地圖上都是問號標註，艾爾登法環3分之2時間都在找路、迷路。」、「法環主線都有引導，賜福（指休息點）光線就是了。」、「法環也是有告知地圖放在哪邊，只是他沒有特別教學告訴大家那個標記是放置地圖的。」、「曠野就是最好的示範，玩家以為自己在探索，殊不知路徑全都是開發者希望你走上的路。」

也有網友緩頰，認為這3種遊戲都是神作，但各有優缺點，「《曠野之息》跟《艾爾登法環》都是好遊戲，不需要吵。」、「真D（的）吃飽太閒」。

商品推薦