看Netflix可多做這件事 讓你更強烈表達影片喜愛程度

先前取消透過5星評分方式決定影片好不好看，改為直覺透過拇指向上或向下表達觀看感受之後，Netflix稍早再次提出可讓使用者透過選擇「兩次」拇指向上比讚方式，藉此強烈表達對影片內容的喜愛。

依照Netflix產品創新總監Christine Doig-Cardet說明，當使用者透過「兩次」拇指向上方式表達對影片內容的滿意程度時，系統將會進一步推薦影片相關演員所參與演出內容，例如使用者在《柏捷頓家族：名門韻事》給予「兩次」拇指向上比讚的評價，系統就會依照《柏捷頓家族：名門韻事》參與演出演員也曾拍攝的影片內容進行推薦。

至於原本僅以單次拇指向上比讚的評價，則是會以與影片相近性質的內容推薦為主。

在此之前，不少看法認為Netflix將原本5星評分方式改為好看或不好看的二分法，有可能難以真實詮釋影片到底好看或不好看，或許因此才讓Netflix才決定額外增加「兩次」拇指向上比讚方式，藉此讓影片有不同層次的評價結果。

若依照這樣的邏輯，或許Netflix未來也可能額外加入「兩次」拇指向下吐槽方式，讓使用者能表達影片有多難看？ (編按：但這樣不就又回到原本評價方式了嗎？)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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