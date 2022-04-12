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到底有沒有？YouTube砍掉蘋果iOS版子母畫面 「3日3變」最終回應出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube官方針對iOS版是否會有子母畫面，3天有3種回應，讓不少人傻眼。（示意圖／ingimage）
YouTube官方針對iOS版是否會有子母畫面，3天有3種回應，讓不少人傻眼。（示意圖／ingimage）

YouTube去（2021）年啟用iOS的「畫中畫」（又稱子母畫面），以「實驗」方式給付費會員使用，不過日前取消該功能後又被傳之後將開放iOS 15及更新版本的全用戶使用，但YouTube官方闢謠此事，卻又再澄清未來還是會有子母畫面功能，並在特定國家推出，讓不少果粉在1天內「坐雲霄飛車」般從失望至欣喜又失望，怒罵YouTube「到底想幹嘛」。

YouTube的「Picture in Picture」子母畫面功能，意即YouTube影片縮小在背景時，可懸浮在其他畫面之上，就可以邊用通訊軟體邊看影片。而該功能在Android版本已使用許久，蘋果iOS版去年才以實驗性質向Premium會員啟用，但最近卻對iOS版YouTube App下架子母畫面的功能。

一名網友10日在推特詢問YouTube子母畫面相關問題時，官方回覆未來幾天內將針對iOS 15及更新版本皆能使用，讓不少果粉期待該功能「歸來」，沒想到1天後火速澄清子母畫面功能只會在「YouTube TV」和Android版YouTube App的Premium會員使用，但YouTube TV App並沒有在台灣開放使用。

一名網友10日在推特詢問YouTube子母畫面相關問題時，官方一度未來幾天內將針對iOS 15及更新版本皆能使用，讓不少果粉期待該功能「歸來」。（翻攝自推特）
一名網友10日在推特詢問YouTube子母畫面相關問題時，官方一度未來幾天內將針對iOS 15及更新版本皆能使用，讓不少果粉期待該功能「歸來」。（翻攝自推特）

YouTube官方一度回應，子母畫面功能會在「YouTube TV」使用，但YouTube TV App並沒有在台灣開放使用。（翻攝自蘋果官網）
YouTube官方一度回應，子母畫面功能會在「YouTube TV」使用，但YouTube TV App並沒有在台灣開放使用。（翻攝自蘋果官網）

面對YouTube App無法再有子母畫面之相關內容一出，國內外網友罵翻，認為官方根本沒講清楚、「不太理解現在YT（YouTube）到底想幹嘛」、「Twitch有這功能（子母畫面）很荒謬，但YouTube卻沒有」、「就一個彈窗的功能也要拔掉，買YT會員真的買心酸的。」

就在大家抱怨之際，YouTube官方12日又出一篇回應文，表示YouTube App的子母畫面功能仍有計畫會推出，並提供給全用戶使用，也就是說Premium會員和非會員皆有，不過該功能會先在美國推出，何時輪到台灣或別的國家，可要再等一等了，但「3日3變」的回應真的讓人摸不著頭緒。

YouTube的子母畫面功能，去年在iOS版以實驗性質向Premium會員啟用。（翻攝自macrumors網站）
YouTube的子母畫面功能，去年在iOS版以實驗性質向Premium會員啟用。（翻攝自macrumors網站）

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