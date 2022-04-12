iPhone版YouTube「畫中畫」不再限付費用戶？傳這版本可直接使用

去年 6 月，YouTube 開始在 iOS 應用中正式推出 PiP 畫中畫功能，這是一個非常緩慢的過程。高級用戶得到了一個變通辦法，但 YouTube 對 iPhone 和 iPad 的畫中畫測試現在已經結束。

YouTube iOS 畫中畫播放功能

經過漫長的測試期，YouTube 對 iOS 的畫中畫支援將在未來幾天開始推廣，允許所有用戶，包括非高級用戶和高級用戶，關閉 YouTube 應用時，在一個小的彈出窗口中繼續觀看他們的影片。

只有 YouTube 高級用戶可以在 iOS 上使用畫中畫模式，作為一項實驗性功能，在某一階段，這被解釋為它仍將是一項高級用戶的功能，直到 Google 澄清，它最終將面向該國的所有用戶。

週日，YouTube 在推特上回應一位用戶在訪問該實驗性功能時遇到的問題時說，畫中畫將在幾天內對運行 iOS 15 及以後版本的設備可用。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

對於那些不熟悉該功能的人來說，畫中畫允許在使用其他應用程式時觀看 YouTube 影片。在觀看影片時，用戶可以點擊畫中畫按鈕，將影片移動到一個漂浮在 iOS 主畫面或其他應用程式上的小窗口。YouTube 已經多次延長了該功能的測試期，以便在正式推出之前改善體驗，現在看來，該公司幾乎已經準備好讓它上線。

如何在iPhone上使用畫中畫

YouTube 畫中畫的可用性一直是反反覆覆的，該功能有時會通過 Safari 上的 YouTube 網站工作。一些用戶求助於快捷鍵來關閉 YouTube 網站上禁用畫中畫的內置參數。但隨著官方支援即將到來，這些變通方法將不再需要。

在為期九個月的試驗之後，YouTube 禁用了其 iOS 應用中的畫中畫功能部分，似乎結束了試驗。然而，現在看來，雖然實驗已經結束，但結果是所有用戶都將獲得這一功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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