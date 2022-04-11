LINE爆災情超有感...鄉民暴動喊「太卡了吧！」 找到原因了
LINE是台灣人最普遍使用的通訊軟體之一，但近期有網友發現LINE明顯卡鈍，不只新訊息要等幾秒鐘才會出現，從聊天室返回上一頁也有影響，他好奇詢問眾網友「有人最近LINE也是變得卡鈍嗎？」最後有人發現出現卡鈍問題的關鍵原因。
這位網友在PTT發問「LINE最近運作變很鈍？」他表示近來1、2週發現LINE變得很卡鈍，點進群組都要等幾秒鐘才會跑出新訊息，本以為是群組訊息太多導致，但嘗試單一聊天室視窗也會有「鈍鈍的感覺」，且從聊天室回上一頁也會卡鈍。
原PO透露自己使用的手機是iPhone 12 Pro Max，容量也還剩70、80GB，「有人最近LINE也是變得卡鈍嗎？」他也補充道，使用其他APP都沒問題，玩遊戲也都很順暢，災情不像是手機硬體部分引起的問題。
貼文曝光後，許多網友紛紛驚呼認同，「現在超卡+1」、「真的超卡」、「哀鳳真的卡」，其中有網友發現疑似是LINE社群出包，「應該是社群的問題，我加了一個1千多人的社群之後也變超級卡」，事後原PO也回應「有耶！我有加入一個600多人的美食社群，我也在懷疑這個，就它最卡」。最後，有網友透露LINE官方釋出更新檔，「更新完就正常了」。
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