系列作品迎20週年曝好消息！《王國之心4》將登場 官方這麼說

Square Enix在4月10日於日本舉辦的《王國之心》20周年紀念活動「KINGDOM HEARTS 20th ANNIVERSARY EVENT」中，宣布投入打造《王國之心4》新作消息，同時也釋出宣傳影片內容。

《王國之心4》將是繼2019年推出的《王國之心3》之後推出正統系列作品續作，而系列作品第一款遊戲《王國之心》則是在2002年推出，並且登上PlayStation 2平台，後續更接連推出多款主機平台續作，並且在掌機平台推出衍生作品，遊戲主軸更聚焦在華特迪士尼旗下迪士尼互動工作室與Square Enix合作內容。

不過，目前Square Enix並未透露《王國之心4》預計登上平台，以及預期發行時間，但有可能會在PlayStation 5平台推出，另外也似乎準備推出手機平台衍生遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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