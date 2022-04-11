Apple Music很夯嗎？蘋果自產App比拚第三方App 殘忍事實曝光

蘋果近期委託經濟顧問公司Analysis Group製作一份分析報告，藉此證明第三方app受歡迎程度遠遠超過蘋果自行打造內容，同時也說明透過App Store協助開發者擴展商機的優勢。

在此之前，蘋果曾被質疑利用自身優勢，強化自行打造服務內容使用率，但依照Analysis Group所製作分析報告，則說明蘋果並非在所有app類別項目涉足發展，僅針對特定需求打造內容，而這些內容實際上也面臨諸多第三方app競爭，同時絕大部分受歡迎的app都是由第三方開發者提供，並非來自蘋果。

例如，先前有不少市場看法質疑蘋果推出Apple Music服務，將會影響其他音樂服務業者市場發展與營收，但實際上在多數市場仍以Spotify等第三方業者提供app使用為主，僅在少數市場如日本會有超過50%使用比例。

而諸如通訊類app，蘋果打造的訊息app雖然在美國、法國、澳洲與紐西蘭地區獲得極高使用比例，但在其他市場如德國則是以WhatsApp使用為主，中國市場則是以微信 (WeChat)使用為主，至於在台灣、日本、泰國則是以LINE使用居多，韓國地區最多人使用的則是KakaoTalk。

其他像是Google Maps、Netflix等服務，蘋果也強調均比自有提供的地圖、Apple TV+有更多使用比例，因此強調本身打造的app並不影響第三方業者所打造內容發展，甚至能藉由App Store獲得更大商業利益。

不過，不少看法認為蘋果透過第三方業者製作分析報告，主要希望稀釋市場認為蘋果藉由制定規則與自身平台優勢，藉此讓自身業務發展更為有利，例如要求開發者必須使用蘋果提供支付系統，或是刻意限制第三方app應用功能，以利自行打造的app內容吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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