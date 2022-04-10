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Google文件新增表情符號功能！可對指定句子傳遞「emoji心意」

聯合新聞網 / 電獺少女
（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

雖然不像追蹤修訂那麼正式，但感覺應該會是個能增進同事間感情的小功能

大家平時工作或分組報告時有使用Google文件的習慣嗎？如果有的話，這邊有一則新聞要分享給你，那就是 Google 文件要新增表情符號功能了！讓用戶在線上編輯時，能用表情符號給予反饋，預計於4月20日陸續推播給全球各地的使用者。

以往在使用雲端共同編輯文件時，相信大家常用到的功能除了新增、刪減內容外，其次就是透過追蹤修訂添加修改的補充意見了對吧。不過除此之外，Google 近期決定推出一個相對輕鬆的新功能，那就是讓用戶能在 Google 文件添加表情符號，未來將可直接在 Google 文件中，對特定的字句按讚、笑臉或是給予鼓勵的表情，而且功能正式上線後的表情符號會是目前最新的版本。

（圖／翻攝自Google）
（圖／翻攝自Google）

其實現在不少通訊軟體像是 LINE 或是專門設計給工作用的 Slack，都有推出能對訊息按讚或表達表情符號的功能，不過能在 Google 文件中，用表情符號來表達看法，整體上來說還是讓人感到蠻新奇的，會很想迫不及待使用看看，不用多打什麼字，就能用表情符號準確傳遞心意的感覺也是滿不錯，期待能快點用到這項新功能哈哈哈。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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